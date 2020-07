Republicanos, democratas e Constituição contra Trump. Adiamento das eleições fora de questão

Desta vez, os membros do Partido Republicano não ficaram do lado do Presidente. Muitos no Congresso norte-americano, incluindo mais de uma dúzia na Câmara dos Representantes e no Senado, rejeitaram publicamente a proposta de adiamento das eleições presidenciais.Entre os que se opuseram estão duas das vozes mais influentes do partido: o líder da maioria republicana do Senado, Mitch McConnell, e o líder da minoria republicana na Câmara dos Representantes, Kevin McCharty., argumentou McConnell à estação WNKY.McCharty apoiou estas declações, sustentando que “nunca na história das eleições federais deixámos de as levar a cabo, pelo que devemos seguir em frente com as nossas próximas eleições”.Também o senador republicano Lindsey Graham, aliado de Donald Trump, rejeitou a sugestão do Presidente. “Não penso que essa seja uma ideia particularmente boa”, considerou à CNN O senador John Tune, membro da liderança republicana, disse à CNN que haverá eleições em novembro, apesar dodo Presidente. “Penso que é uma afirmação que ganhará atenção dos meios de comunicação social, mas duvido que tenha algum impacto”, declarou.O senador republicano Ted Cruz considerou que “a fraude eleitoral é um problema sério que tem de ser travado, mas as eleições não devem ser adiadas”. Posição semelhante à do senador Marc Rubio, que desejou que Trump “não tivesse dito essas palavras”. “Mas”, acrescentou.

Obama: “Jogadas para desencorajarem o povo de votar”

A sugestão de Trump também não ficou indiferente aos democratas, que possivelmente temem agora que o Presidente não venha a aceitar os resultados das eleições de novembro em caso de derrota.A crítica mais sonante partiu do ex-Presidente Barack Obama., lamentou, num discurso no funeral do congressista e ativista dos direitos cívicos John Lewis.Para o ex-Presidente,[essenciais na votação por correio à qual Trump se opõe], numa corrida a umas eleições que serão dependentes do correio e dos boletins postaisEntre os democratas a reagir à sugestão de adiamento das eleições está também Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, que respondeu à ideia de Trump com uma citação do Artigo II da Constituição norte-americana, que atribui ao Congresso a autoridade “para determinar a data em que os eleitores devem dar o seu voto”.

Trump não tem autoridade para alterar data

Foi na quinta-feira que Donald Trump lançou oresponsável pela mais recente contestação. “Com o voto universal a ser feito por correspondência, as eleições de 2020 serão as mais fraudulentas e imprecisas da história. Será uma grande vergonha para os EUA.”, apelou o líder da Casa Branca.Legisladores e especialistas apressaram-se a clarificar que o Presidente não possui a autoridade para fazer essa alteração, pelo que a mudança de data das eleições não deve ser uma preocupação para os americanos.Tal como afirmou Nancy Pelosi, a Constituição norte-americana atribui ao Congresso o poder para estabelecer a data das eleições. Por essa razão, segundo especialistas,As eleições são, devido a uma lei federal de 1845, realizadas na primeira terça-feira após a primeira segunda-feira de novembro. Qualquer alteração a esta lei federal teria de ser aprovada pelas duas câmaras do Congresso – a dos Representantes e o Senado.Mas, mesmo que ambas as câmaras (uma de maioria democrata e outra de maioria republicana) chegassem ao consenso de adiar as eleições,, pois a Constituição dita que o mandato do novo Presidente tenha início a 20 de janeiro e que o novo Congresso entre em funções a 3 de janeiro.

“As eleições mais fraudulentas da história”

Horas depois de ter enviado oque gerou discórdia, Donald Trump negou numa conferência de imprensa na Casa Branca que a sua intenção fosse adiar as eleições, mas voltou a argumentar que as votações por correio deixariam em dúvida os resultados de novembro.“Mas também não quero ter de esperar três meses para descobrir que estão boletins de voto em falta e que as eleições não significaram nada”.“Não quero ter eleições fraudulentas. E,”, acrescentou o líder.O porta-voz da campanha eleitoral de Trump, Hogan Gidley, defendeu o Presidente ao garantir que o seutinha sido escrito em tom de pergunta, e não como uma exigência., explicou.“[Os democratas] estão a utilizar o novo coronavírus como um meio para tentarem instituir a votação por correspondência universal, o que significa enviar a cada eleitor registado um boletim de voto, quer esse eleitor o tenha solicitado ou não”, frisou Gidley, o que, para Trump, pode levar a que pessoas sem consciência de voto acabem por votar.Neste momento, cerca de metade dos Estados norte-americanos já permitem a qualquer eleitor registado a votação por correspondência caso este assim o prefira e o solicite.Até agora,: Califórnia, Utah, Havai, Colorado, Oregon e Washington. Outros Estados estão a considerar essa opção.Os que decidirem fazê-lo irão, em novembro, enviar boletins de voto por via postal a todos os eleitores registados, que no dia das eleições terão de os enviar de volta ou entregá-los em locais específicos. Em algumas circunstâncias, a votação presencial continuará disponível.