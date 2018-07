Resgate de menores em caverna tailandesa pode levar meses

Embora o alívio temporário da chuva tenha diminuído os níveis de água, trazer os jovens e o treinador à superfície não tem sido uma tarefa fácil. Vários engenheiros têm vindo a bombear água para fora da caverna há uma semana. Na terça-feira, removiam dez mil litros de água por hora - o que fazia baixar o nível da água em um centímetro a cada hora.





Por outro lado, a forte precipitação prevista para os próximos dias pode prejudicar os esforços de resgate e os menores podem ter de esperar durante meses até que as águas recuem para níveis seguros, segundo as forças militares tailandesas.

Condições médicas estáveis

De acordo com os mergulhadores, a temperatura no interior da caverna ronda os 26 graus, o que significa que o grupo não terá experimentado desidratação ou hipotermia. As autoridades tailandesas adiantam que a maioria dos menores se encontra em condições médicas estáveis e nenhum está em estado crítico.



As equipas de resgate forneceram entretanto aos menores e ao treinador gel energético para comer. Para além disso, dois médicos da marinha da Tailândia juntaram-se ao grupo para o vigiar enquanto aguarda o resgate.



As autoridades tailandesas estão também a tentar instalar linhas de energia e de telefone na caverna para permitir a comunicação com as famílias, explicou o governador de Chiang Rai, Narongsak Osotthanakon.



“Vamos preparar-nos para enviar comida adicional para pelo menos quatro meses e treinar todos os 13 [elementos do grupo] para mergulhar enquanto a água continua a drenar”, disse, por sua vez, Anand Surawan, capitão da Marinha tailandesa. Falta de treino

Nenhum dos rapazes da equipa de futebol juvenil sabe nadar ou mergulhar. Nestas condições, seria “incrivelmente perigoso” navegar na caverna com visibilidade quase nula e água corrente, disse à BBC Edd Sorenson, da International Cave Rescue and Recovery.





“Desde que as crianças saibam que sabemos onde estão, têm comida, uma maneira de manter se manterem quentes, água ou um sistema de filtragem e luz, seria realmente mais seguro esperar. Mas transportá-los para a água seria não só extremamente perigoso para as crianças e o treinador como também para os socorristas”, afirmou Peter Wolf, diretor nacional da Associação de Mergulhadores de Caverna da Austrália, ouvido pelo diário britânico The Guardian.



A extensão da caverna e as condições significam que "provavelmente há muito poucas pessoas no planeta que possam de facto levar-lhes mantimentos", realçou ainda Wolf.



O grupo está entre 800 metros e um quilómetro abaixo da superfície e cerca de dois quilómetros no interior da caverna. "Estão localizados num espaço relativamente pequeno. O que tornaria muito difícil qualquer potencial tentativa de perfuração como meio de resgate", estimou Bill Whitehouse, vice-presidente do British Cave Rescue Council.





A estação chuvosa geralmente dura de maio a outubro no norte da Tailândia, nas fronteiras com o Laos e Myanmar, onde fica a caverna de Tham Luang, uma das maiores do país.