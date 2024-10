Retenção de migrantes na Albânia pode colocar entraves ao alargamento da UE

A região dos Balcãs Ocidentais é considerada de grande importância para a União Europeia, nomeadamente em relação ao processo de alargamento.No caso da Albânia, foi lá que foram criados dois centros de retenção de imigrantes ao abrigo de um acordo assumido com a Itália. Centros que têm gerado polémica.No entender da professora e socióloga Maria do Carmo Gomes, a Albânia está a tentar agradar ao Governo italiano, mas esta decisão pode sair cara numa altura em que começaram de forma formal as negociações para a adesão à União Europeia.A socióloga afirma que esta espécie de Guantánamo não é bem vista por todos e pode causar danos à reputação do país.O acordo entre Tirana e Roma foi estabelecido em 2023 e rende 160 milhões por ano à Albânia. Mas mais do que dinheiro o Governo albanês quer agradar a Georgia Meloni.





Foi aí que o país ganhou o estatuto de candidato. A socióloga diz que tem havido um processo de desenvolvimento do país, mas o dossiê dos migrantes pode ser visto, pelos albaneses, apenas como mais um caso a juntar, por exemplo, à corrupção e à criminalidade.Ate sábado, Von der Leyen vai deslocar-se até à Macedónia do Norte, Bósnia-Herzegovina, Sérvia, Kosovo e Montenegro.