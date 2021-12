Reunião com Putin. Biden apela a redução das tensões com Ucrânia e ameaça com sanções

Segundo gravações da chamada transmitidas na televisão russa, Joe Biden e Vladimir Putin cumprimentaram-se de modo amigável. O líder norte-americano disse, no início do encontro virtual, esperar que a próxima reunião com o homólogo russo possa ser presencial.A Casa Branca avançou entretanto, em comunicado, quee que Joe Biden aproveitou para expressar a sua "profunda preocupação" sobre as ações da Rússia na Ucrânia., frisou o presidente norte-americano.O democrata reiterou ainda “o seu, apelando à redução da escalada de tensões e ao regresso à diplomacia”.O futuro das relações Rússia-EUA foi outro dos principais tópicos, com os dois líderes a discutirem os futuros diálogos que devem acontecer entre as duas partes nas áreas da estabilidade, pirataria informática e assuntos regionais como o Irão.

O Kremlin disse, por sua vez, esperar que os dois líderes possam voltar a encontrar-se em breve para discutir o “lamentável estado” das relações entre EUA e Rússia, que estão neste momento - segundo os analistas - no ponto mais baixo desde a Guerra Fria.





Após uma conversa que se prolongou por cerca de duas horas, os dois presidentes "encarregaram as suas equipas de darem seguimento" aos temas abordados, e os Estados Unidos planeiam efetuá-lo "de forma coordenada com os seus aliados e parceiros", em particular na Europa, prossegue o comunicado.



Biden vai consultar líderes mundiais

Na sequência da conversa com Putin,A Casa Branca informou que Biden já tinha falado com estes seus aliados, tendo-lhes prometido que os manteria "em contacto próximo" a propósito da cimeira telefónica com o presidente russo.

Esta foi a segunda reunião entre os dois líderes, depois de um encontro presencial que teve lugar em junho passado em Genebra.





A Casa Branca já está a delinear um "pacote" de fortes sanções económicas com os parceiros europeus e a própria Ucrânia para dissuadir Putin de um eventual ataque ao país vizinho, em cujas fronteiras se concentram entre 70.000 e 94.000 soldados russos, segundo os serviços de informações dos EUA e de Kiev.



Numa altura em que, Moscovo acusa Kiev de ter concentrado 125 mil efetivos na região do Donbass (leste da Ucrânia), em plena linha da frente do conflito que envolve há vários anos forças ucranianas e separatistas pró-russos.De acordo com o jornal norte-americano, os serviços de informações dos Estados Unidos admitem que a Rússia poderia aumentar a sua presença militar na fronteira com o país vizinho até aos 175.000 efetivos.Na passada sexta-feira, Joe Biden admitiu estar a preparar um "pacote de iniciativas" para proteger a Ucrânia de um eventual ataque russo.

c/ agências