Diretor da CIA. Militares russos posicionados para "varrer" a Ucrânia

”, disse William Burns, num encontro organizado pelo



“Não sabemos se Putin decidiu usar a força”, admitiu o diretor da CIA, “mas o que sabemos é que ele está a colocar os militares russos e os serviços de segurança russos num lugar a partir do qual poderiam agir de uma forma muito abrangente”.



Esta declaração contradiz aparentemente o próprio serviço que chefia e que na semana passada levou o Washington Post a escrever que a Rússia está a preparar uma operação militar contra a Ucrânia, com cerca de 175 mil militares, uma ação que poderá ser levada a cabo no início de 2022.



Os serviços secretos norte-americanos foram os primeiros a dar o alerta para os avanços e concentração de milhares de soldados russos na fronteira com a Ucrânia. Americanos e ucranianos dizem ser cerca de 90 mil as tropas enviadas pelo Kremlin, o que faz com que Kiev e os aliados ocidentais temam uma invasão.



A situação na Ucrânia foi o principal tema da “conversa virtual” desta tarde entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente americano, Joe Biden.



No entanto, ainda antes do encontro já o Kremlin dizia que ”não havia necessidade de esperar quaisquer avanços ”.





“É uma conversa de trabalho num período muito difícil”, comentou o porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov.





Para William Burns, a conversa entre Putin e Biden é antes uma oportunidade para abordar “os custos do uso da força”.