Rússia admite perda de 5.937 soldados em dia de anúncio da mobilização parcial

"Não posso deixar de mencionar as nossas perdas. A última vez que as mencionámos foi há muito tempo. As nossas perdas na operação especial totalizam 5.937 homens", reconheceu o ministro russo da Defesa, ouvido na televisão pública do país. Serguei Shoigu alegou também que as Forças Armadas ucranianas sofreram 61.207 baixas; no flanco ucraniano, apontou o ministro, morreram ou ficaram feridos "mais de 100 mil soldados".





A 2 de março, o porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov, reconhecia pela primeira vez as mortes de 498 soldados russos em território ucraniano. No dia 25 desse mesmo mês, o Estado-Maior do Exército russo viria admitir 1.351 baixas.



Esta quarta-feira, o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia referiu, num primeiro relatório diário, as mortes de 55.110 soldados russos em sete meses de guerra.



"Mobilização parcial" de reservistas





O presidente russo anunciou esta quarta-feira uma "mobilização parcial" de cidadãos na reserva , num discurso televisivo à nação. A medida, que entra desde já em vigor, visa, nas palavras de Vladimir Putin, defender a soberania e a integridade territorial da Rússia., sublinhou., declarou ainda Putin, para voltar a acusar o Ocidente de pretender destruir o país.





c/ agências