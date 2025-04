Rússia retoma ataques aéreos na Ucrânia após tréguas

Segundo a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou 96 drones e três mísseis em ataques noturnos contra a Ucrânia, causando danos nas regiões de Kharkiv, Dnipropetrovsk e Cherkasy.

Soldados ucranianos atacam posições russas

O Ministério da Defesa da Rússia disse no domingo que as forças ucranianas dispararam contra posições russas 444 vezes e disse ter contado mais de 900 ataques de drones ucranianos, dizendo também que houve mortes e feridos entre a população civil.

Impasse nas negociações

Embora a intensidade dos combates tenha diminuído, as acusações cruzadas demonstram a dificuldade de impor uma cessação das hostilidades, mesmo que curta, mais de três anos após o início da invasão russa na Ucrânia.

A esperança de Trump

“Em vez de transmitir uma cerimónia religiosa a partir de Moscovo, a atenção deveria centrar-se em pressionar o Kremlin a comprometer-se verdadeiramente com um cessar-fogo total e a mantê-lo durante pelo menos 30 dias após a Páscoa - para dar uma verdadeira oportunidade à diplomacia”, afirmou Zelensky.





c/ agências

“Apelamos aos residentes da cidade para que se dirijam imediatamente para os abrigos mais próximos e aí permaneçam até ao fim do alerta”, afirmou a administração militar de Kiev.Não houve relatos imediatos de danos.“O exército russo lançousobre a região de Dnipropetrovsk”, declarou o governador da região do leste da Ucrânia, Sergei Lyssak. Uma casa ficou danificada e um incêndio deflagrou numa fábrica de alimentos. Não há relato de feridos.Já Vitaliï Kim, governador da região de Mykolaïv, no sul da Ucrânia, afirmou que os ataques aéreos russos também recomeçaram na região.“Na manhã de 21 de abril, o inimigo atacou a cidade com mísseis, cujo tipo ainda está a ser determinado. Não se registaram vítimas nem danos”, escreveu no Telegram.O presidente ucraniano que aceitou a trégua anunciada pelo seu homólogo russo, Vladimir Putin, tinha afirmado no domingo à noite que as forças russas tinham violado o cessar-fogo “mais de duas mil vezes” durante o dia, sublinhando, no entanto, que não tinham efetuado qualquer ataque aéreo durante este período.Neste contexto, propôs uma prorrogação de 30 dias da trégua sobre os ataques come mísseis de longo alcance contra infraestruturas civis.Zelensky já tinha referido “operações russas” nos sectores de Pokrovsk e Siversk, na frente oriental, criticando o exército russo por “continuar a utilizar armas pesadas”A região russa de Voronezh, que faz fronteira com a Ucrânia, também esteve sob alerta de ataques aéreos durante duas horas durante a última noite, e as regiões fronteiriças de Kursk e partes de Belgorod também estiveram brevemente sob ameaça de mísseis, revelaram as autoridades regionais.O governador da região de Cherkassy, no centro da Rússia, Igor Taburets, também relatou ataques de“Nos nossos céus, oitoforam destruídos pelas forças e meios de defesa aérea”, afirmou no mesmo serviço de mensagens. “Uma infraestrutura foi danificada”, disse, acrescentando que ninguém ficou ferido.Do lado russo, o Ministério da Defesa informou que os soldados ucranianos tentaram, sem sucesso, “atacar posições russas” nos sectores de Sukha Balka e Bagatyr, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.As autoridades russas referiram-se também a ações militares ucranianas contra as regiões fronteiriças russas de Bryansk, Kursk e Belgorod, nas quais “civis foram mortos ou feridos”.Tanto Kiev como Moscovo acusaram-se mutuamente de milhares de ataques que violaram a trégua que o Kremlin indicou no domingo que não seria prolongada.Mas Putin, que lançou a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 e que ordenou no sábado a suspensão de todas as atividades militares ao longo da linha de frente até a meia-noite de Moscovo no domingo, não deu ordens para estendê-la.“Não houve outras ordens”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à agência noticiosa estatal russa TASS, quando questionado sobre se o cessar-fogo poderia ser prolongado.A trégua deste fim de semana foi convocada quando a Rússia afirmava ter retomado a quase totalidade - 99,5 por cento - do território ocupado pelos ucranianos na região russa de Kursk desde o verão de 2024. Um avanço que colocaria de novo toda a frente em solo ucranianoNuma breve mensagem difundida na sua rede social Truth, Donald Trump disse, no entanto, no domingo, esperar um acordo “dentro de uma semana” entre a Rússia e a Ucrânia.Na sexta-feira, Trump tinha ameaçado retirar-se das negociações, caso não se verificassem progressos rápidos nas conversações separadas que os seus enviados mantêm há várias semanas com Kiev e Moscovo.Rubio encontrou-se com líderes europeus em Paris na passada semana para discutir como acabar com a guerra. As fugas de informação sugerem que a Casa Branca está a pressionar no sentido de um acordo favorável ao Kremlin, que congelaria o conflito ao longo da atual linha da frente com mil quilómetros de extensão.O enviado especial de Trump,. Os EUA estão a considerar reconhecer a Crimeia como russa e a oferecer a Moscovo outros incentivos, como o alívio das sanções, avançou a Bloomberg.O Kremlin insiste que os seus objetivos de guerra originais devem ser alcançados. Estes incluem a destituição de Zelensky do cargo de presidente da Ucrânia, bem como a “desmilitarização” do país e a garantia do seu estatuto de “neutralidade” face à NATO.No mês passado, a Ucrânia aceitou uma proposta de cessar-fogo de 30 dias dos EUA e está prestes a assinar um acordo na próxima quinta-feira que dá aos EUA acesso a minerais raros.Trump tem exercido pressão sobre a Ucrânia - de facto, cortando a ajuda militar e suspendendo temporariamente a partilha de informações - sem tomar medidas correspondentes contra a Rússia.No domingo,