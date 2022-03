"Se não travarmos Putin, não haverá lugares seguros". Primeira-dama ucraniana deixa alerta à Europa

Para Olena Zelenska, a invasão que aconteceu a 24 de fevereiro era impensável num país até então “pacífico e cheio de vida”. Agora, o que diz estar a acontecer écomo alega a Rússia.“Talvez o mais assustador e devastador desta invasão seja as mortes de crianças. A Alice, de oito anos, que morreu nas ruas de Okhtyrka enquanto o avô tentava protegê-la. Ou a Polina, de Kiev, que morreu com os seus pais num bombardeamento”, enumerou a primeira-dama na“Quando a Rússia diz que não está a travar uma guerra contra os civis, eu invoco os nomes destas crianças assassinadas”.Olena Zelenska lamenta ainda que as mulheres e crianças do país se vejam forçadas a viver há dias em abrigos e caves, “encurraladas no subsolo”, algo que considera “uma realidade horrível”.“Em algumas cidades,das infraestruturas civis”, denunciou a mulher de Volodymyr Zelensky.“A visão dos primeiros recém-nascidos desta guerra foi o teto dos seus abrigos, as suas primeiras respirações foram o ar acre do subsolo, e foram recebidos por uma comunidade presa e aterrorizada. Neste momento,”, relatou na carta, referindo-se aos bebés nascidos nas maternidades improvisadas em caves.A primeira-dama lembrou também as pessoas que precisam de cuidados hospitalares que agora não podem receber e que, por isso, correm perigo de vida., questionou. “Para não mencionar os milhares de pacientes com cancro cujo acesso essencial à quimioterapia e radiação ficou agora indefinidamente adiado”.Olena Zelenska frisa que “a guerra contra estas pessoas inocentes é um duplo crime” e lamenta que haja neste momento estradas inundadas de refugiados.“Olhem nos olhos destas mulheres e crianças cansadas, que carregam a dor de deixar para trás os seus entes queridos e a vida como a conheciam”, apelou, elogiando os homens que levam as famílias até às fronteiras e voltam para trás, para lutarem pelo país. “Apesar de todo este horror, os ucranianos não desistem”, assinalou.

“Se não travarmos Putin, não haverá lugares seguros”

Num ataque ao Kremlin, a mulher do primeiro-ministro ucraniano escreve que o presidente russo, Vladimir Putin, “pensou que iria lançar um ataque relâmpago na Ucrânia”, mas “subestimou o nosso país, o nosso povo e o nosso patriotismo”.“Os propagandistas do Kremlin”.Olena Zelenska explica que a Ucrânia quer paz, mas irá defender as suas fronteiras e a sua identidade acima de tudo. “Isto nunca iremos ceder”, assegurou, passando a apelar a mais corredores humanitários por onde possa entrar ajuda humanitária e sair as pessoas que queiram escapar da insegurança.A carta aberta lança ainda o pedido “àqueles que estão no poder” para que encerrem o espaço aéreo ucraniano. “Encerrem os céus e nós trataremos da guerra por nós próprios no solo”.Por último, a primeira-dama deixou um alerta. “sob o pretexto do salvamento de civis”.“Na semana passada, para mim e para o meu povo, isto iria parecer um exagero, mas é a realidade que vivemos hoje”, avisa.Numa nota final, Olena Zelenska diz confiar que a união no amor à Ucrânia levará Kiev a vencer esta guerra. “Glória à Ucrânia”, acrescenta.A mulher de Volodymyr Zelensky foi guionista e é conhecida na Ucrânia pela sua campanha por melhores refeições escolares e por encorajar o uso da língua ucraniana pelo resto do mundo.