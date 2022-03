Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

10h17 - Diplomacia russa vê "progressos" nas negociações com Kiev e afirma que Moscovo não quer derrubar Governo ucraniano





Em conferência de imprensa, a porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estangeiros, Maria Zakharova, afirmou que a Rússia considera que já há "progressos" nas negociações com a Ucrânia.



“Foram feitos alguns progressos” nas negociações destinadas a “acabar com o derramamento de sangue sem sentido e a resistência das forças armadas ucranianas o mais rápido possível”, começou por dizer.



A porta-voz da diplomacia russa afirmou ainda que o Kremlin “não quer derrubar o Governo da Ucrânia” e que prefere “alcançar um acordo em vez de resolver o problema com armas”.



“Esta guerra foi promovida pelos países da NATO. Todo o mundo assistiu”, apontou também Zakharova.







10h00 - Banco Central da Rússia suspende venda de moeda estrangeira até setembro. Leia aqui



Com o rublo em queda acentuada desde o início da invasão da Ucrânia, devido às sanções ocidentais, o Banco Central da Rússia anunciou algumas medidas para ajudar a economia do país. A partir desta quarta-feira e durante pelo menos seis meses, fica suspensa a venda de moeda estrangeira e é imposto um limite de dez mil dólares para o levantamento de dinheiro de outros países em bancos russos.



“De 9 de março a 9 de setembro de 2022, o Banco da Rússia estabelece o seguinte procedimento para emitir fundos de depósitos em moeda estrangeira ou contas de cidadãos”, começa por anunciar o Banco Central da Rússia, em comunicado. “Todos os fundos do cliente em contas ou depósitos em moeda estrangeira são mantidos e contabilizados na moeda de depósito, o cliente pode retirar até dez mil dólares americanos em dinheiro e os fundos restantes - em rublos à taxa de mercado no dia da emissão”.



Segundo explica a instituição, "os bancos não poderão vender moeda estrangeira aos cidadãos". Contudo, os russos vão poder trocar dinheiro de outras nacionalidades por rublos durante esse período "a qualquer momento, a qualquer hora e em qualquer montante".

9h47 - Finlândia apoia exclusão de mais bancos russos do sistema SWIFT



A Finlândia apoia a expansão da medida da União Europeia de excluir do sistema de pagamentos SWIFT, cobrindo todos os bancos russos, disse a primeira-ministra filandesa, Sanna Marin, esta quarta-feira.



"A Finlândia é a favor de sanções fortes", disse Marin numa conferência de imprensa, citada pela Reuters.







9h32 - Rússia pode atacar Kiev nos próximos dias, acreditam especialistas. Leia aqui



O Instituto para o Estudo da Guerra, um influente centro de reflexão com sede em Washington, conclui que a Rússia está a resolver problemas logísticos e pode atacar Kiev nos próximos dias.



“As forças russas continuaram a concentrar-se nos arredores leste, noroeste e oeste de Kiev para um ataque à capital nas próximas 24-96 horas”, pode ler-se na avaliação publicada esta segunda-feira pelo Instituto para o Estudo da Guerra.



9h05 - Volodymyr Zelensky: "O 'depois da guerra' certamente virá"







"O mundo não acredita no futuro da Rússia, não fala sobre isso. O mundo fala sobre nós. Ajudam-nos. Preparam-se para a nossa reconstrução. Depois da guerra. Porque todos vêem que, para um povo que se defende tão heroicamente, o 'depois da guerra' certamente virá", escreveu o presidente ucraniano no Telegram.







8h51 - Os corredores humanitários definidos pelas autoridades russas e ucranianas







Responsáveis russos e ucranianos estabeleceram esta quarta-feira um novo cessar-fogo junto de vários corredores humanitários, permitindo a retirada de civis.







De acordo com a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, Moscovo acedeu a respeitar o cessar-fogo em seis diferentes localizações, entre as 9h00 e as 21h00 locais (7h00 e 19h00 em Lisboa).





Estes são os corredores humanitários definidos por russos e ucranianos:





- Energodar para Zaporizhzhia

- Izium para Lozova



- Sumy para Poltava

- Boutcha, Irpin e Gostomel (perto de Kiev) para outras cidades ucranianas







8h37 - Continua a evacuação da cidade de Sumy





Prossegue esta quarta-feira a evacuação da cidade sitiada de Sumy. A primeira retirada de civis decorreu com sucesso na terça-feira.





Kyrylo Tymoshenko, vice-chefe do gabinete do presidente ucraniano, adiantou que o corredor humanitário de terça-feira permitiu retirar cinco mil pessoas da cidade e ainda a saída de cerca de mil carros particulares.







8h28 - Russos e ucranianos confirmam reunião de Lavrov e Kuleba na Turquia





A reunião entre os ministros dos Negócios Estrangeiros de Rússia e Ucrânia, esta marcada para esta quinta-feira na Turquia e contará também com a presença do chefe da diplomacia turca, Mevlut Cavusoglu.







É o encontro ao mais alto nível das diplomacias russa e ucraniana dede a ofensiva de Moscovo, a 24 de fevereiro.







8h17 - Agência atómica deixa de receber dados de monitorização de Chernobyl







A Agência Internacional de Energia Atómica alertou na terça-feira que deixou de receber dados dos sistemas de monitorização remota de materiais nucleares na central de Chernobyl na Ucrânia.





A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, e assumiu o controlo da central nuclear de Chernobyl, local do pior desastre nuclear civil da história, em 1986. Centenas de técnicos e guardas ucranianos estão detidos no local.







8h12 - Ucrânia faz nova tentativa de retirar civis de Mariupol





A Ucrânia irá voltar a tentar esta quarta-feira evacuar civis através de seis "corredores humanitários", inclusive da cidade portuária sitiada de Mariupol, adianta o Governo ucraniano.



A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, confirmou esta quarta-feira que o cessar-fogo parcial deverá ocorrer entre as 9h00 e as 21h00 locais (7h00 às 19h00 em Lisboa).







7h50 - Grupo editorial americano Condé Nast interrompe operações na Rússia







O grupo editorial americano Condé Nast anunciou a suspensão da sua atividade na Rússia, onde publica em particular a edição russa da revista de moda Vogue há mais de 20 anos, devido à situação na Ucrânia.









"Continuamos chocados e horrorizados com a violência sem sentido e a trágica crise humanitária na Ucrânia. (...) e com a recente adoção pelo governo russo de novas leis de censura", disse.



A edição russa da revista Vogue está no país desde 1998. No país, o grupo também publica GQ, GQ Style, Tatler, Glamour e AD.



Muitas marcas de moda e luxo também anunciaram a interrupção das suas atividades no país, incluindo Chanel, Hermès, Prada e LVMH.







7h37 - China doa bens no valor 5 milhões de yuans para assistência humanitária à Ucrânia





Ainda que a China se recuse a descrever as ações militares da Rússia na Ucrânia como uma invasão, a Cruz Vermelha Chinesa irá participar na assistência humanitária a Kiev com a doação de bens essenciais no valor de 5 milhões de yuans (791.540 dólares).







A informação foi confirmada esta quarta-feira pelo porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Zhao Lijian.







7h30 - Von der Leyen garante que UE tem gás natural suficiente para este inverno





A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse nesta quarta-feira que o bloco comprou gás natural liquefeito suficiente para ser independente das importações russas até o final do inverno.





Em declarações à televisão alemã ARD, Von der Leyen também afirmou que as sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia foram projetadas de forma a causar o máximo impacto em Moscovo e o menor dano possível às economias ocidentais.







7h25 - Nobel da Paz acusa Putin de chantagem





A líder da Campanha Internacional para Abolir as Armas Nucleares (ICAN), vencedora do Prémio Nobel da Paz em 2017, acusou o Presidente russo de "chantagem nuclear" para impedir que o mundo ajude a Ucrânia.







Este é um ato "extremamente perigoso", denunciou na terça-feira Beatrice Fihn. "Penso que este é um dos momentos mais assustadores em termos de armas nucleares", acrescentou, numa entrevista à agência de notícias France-Presse.



Para a sueca de 40 anos, o nível de ameaça nuclear nunca foi tão elevado e admitiu que "é incrivelmente preocupante e pesado".







7h20 - Japão envia coletes à prova de bala, capacetes e mantimentos





O Japão enviou coletes à prova de bala, capacetes, mantimentos e vestuário de inverno para a Ucrânia, sendo esta a primeira vez que doa estes equipamentos a outro país. Desde o final da Segunda Guerra Mundial que o Japão mantém uma postura pacifista.





O avião de transporte deixou a base aérea de Komaki, no centro do Japão, na terça-feira à noite para a fronteira da Polónia com a Ucrânia.

Ponto da situação

- A Rússia volta a anunciar um cessar-fogo parcial na Ucrânia, esta quarta-feira, a partir das 7h00 (hora de Lisboa), para permitir a saída em segurança de civis ucranianos de cinco cidades, incluindo a capital, Kiev.



- Ao 13.º dia de guerra, a prioridade continua a ser a retirada de civis. No entanto, o governo ucraniano acusa Moscovo de não respeitar os cessar-fogos anunciados e de atacar os corredores humanitários.





- O Presidente da Ucrânia poderá estar disposto a negociações mais profundas com Moscovo: deixando cair a adesão da Ucrânia à NATO e colocando Donetsk e Lugansk em cima da mesa, regiões separatistas reivindicadas pela Rússia.







Numa entrevista ao canal ABC, Volodymyr Zelensly mostrou-se desiludido face ao apoio que a Aliança Atlântica tem declarado ao seu país, razão pela qual a adesão deixou de ser uma prioridade. Quanto à Crimeia e as regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, esse é um dossier que diz agora estar aberto a conversações.





“No que se refere à NATO, perdi o interesse por essa questão depois de termos percebido que a NATO não está pronta para aceitar a Ucrânia. A aliança tem medo de coisas contraditórias e de confronto com a Federação Russa", afirmou.







- Mais de 13 mil pessoas foram detidas em 147 cidades da Rússia, por terem participado em manifestações contra a guerra, de acordo com organização não-governamental OVD-Info.







- Grandes empresas, consideradas o símbolo do Ocidente na Rússia após o fim da guerra fria, anunciaram a suspensão temporária de atividade no país. É o caso da McDonald's, Coca Cola, Starbucks e PepsiCo.



- Os Estados Unidos decidiram na terça-feira avançar para o embargo imediato e total às importações de petróleo, de gás e energia da Rússia.Washington vai mais longe do que a União Europeia, que apresentou um plano para reduzir em dois terços a dependência da energia russa até ao final do ano.- Em resposta, o presidente da Rússia assinou um decreto de “medidas especiais” para proibir as exportações de produtos e de matérias-primas.- A União Europeia já acolheu cerca de dois milhões de refugiados vindos da Ucrânia.