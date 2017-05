Carlos Santos Neves - RTP 29 Mai, 2017, 17:22 / atualizado em 29 Mai, 2017, 18:57 | Mundo

“Contar para um projeto com aliados efetivos ou eventuais desse projeto é uma forma de demissão própria”, defendeu o Chefe de Estado, ao abrir a conferência organizada por ocasião dos 129 anos do JN.“Como europeus, temos de transportar o nosso destino nas nossas mãos. Naturalmente que em amizade com os Estados Unidos da América, em amizade com a Grã-Bretanha e, como bons vizinhos, sempre que seja possível com outros países, mesmo a Rússia. Mas temos de saber que temos de lutar pelo nosso futuro sozinhos”, propugnou no domingo Angela Merkel.





“Há cerca de um ano, no Parlamento Europeu, expus as minhas ideias sobre a Europa. Só que desde então pelo menos dois factos maiores ocorreram: o referendo britânico e a eleição norte-americana”, continuou Marcelo.



“E esses factos maiores dão plena atualidade a essa asserção: se queremos construir uma Europa teremos de ser nós a construí-la. Não poderemos contar com a iniciativa, a liderança, a benevolência, a condescendência dos aliados, amigos ou vizinhos da Europa”, reforçou o Presidente da República, acompanhando assim as últimas intervenções públicas da chanceler alemã, Angela Merkel, após a cimeira do G7.



“A responsabilidade é nossa, de todos, não é deles. O que tem feito falta ao mundo é o protagonismo da União Europeia no domínio da política externa. E esse protagonismo é fundamental para o equilíbrio mundial”, insistiu.



Outro dos pontos do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa foi o recrudescimento de expressões políticas nacionalistas ou populistas.



“Tem de haver uma definição”



“Mas será que algum europeu pensa que é puro? Algum europeu pensa que provém de uma raça privilegiada? E que, portanto, deve defender o seu mundo dos forasteiros? Mas a Europa nasceu de uma encruzilhada de culturas e civilizações. A Europa atrai porque tem várias matrizes que confluíram. A Europa fechada em hipernacionalismos, em populismos xenófobos, é uma Europa pobre, é uma Europa culturalmente vazia”, vincou o Presidente.Ainda segundo o Chefe de Estado, “a definição das políticas perante migrantes e refugiados” terá de ser aclarada: “Pode ser ingrato ou difícil, mas tem de haver uma definição. Ser líder político é muitas vezes ter de afrontar os populismos a cada instante. É isso que é a liderança. Não é ir atrás desses populismos”.Os líderes, prosseguiu Marcelo, terão de demonstrar se “são ou não capazes de pedagogicamente afrontar as tensões, as tendências, os tropismos vividos nas suas sociedades”, ou “perdem eles a prazo, perdem os respetivos Estados, perdem as respetivas sociedades e perde a Europa e perde o mundo”.“Porque esse tropismo multiplica-se para além de fronteiras de continentes”, advertiu.No entender do Presidente da República, impõe-se “ser muito claro na condenação, como aquilo que é um atentado contra os direitos fundamentais das pessoas, mas não se pode aceitar, a pretexto do combate a essa realidade, o desvirtuar do que é fundamental no projeto europeu”.“É um projeto de democracia e de liberdade e de humanismo e por isso também de circulação das pessoas e circulação das ideias e de abertura ao exterior”, concluiu.