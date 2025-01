Segurança apertada em Maputo. Daniel Chapo toma posse como presidente de Moçambique

, o atual secretário-geral da Frelimo - Frente de Libertação de Moçambique., nas eleições gerais de 9 de outubro –

Foi em maio de 2024 que Daniel Chapo, então governador da província de Inhambane, foi designado pelo Comité Central da Frelimo para ser o candidato do partido no poder à sucessão de Filipe Nyusi na Presidência moçambicana.



Daniel Francisco Chapo nasceu em Inhaminga, na província central de Sofala, a 6 de janeiro de 1977.. É formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo.A cerimónia de investidura tem lugar durante a manhã desta quarta-feira na Praça da Independência, no coração de Maputo.Será assim concretizada a entrega dos símbolos do poder pelo presidente cessante, Filipe Nyusi, à presidente do Conselho Constitucional. Cabe então a Lúcia Ribeiro fazer a investidura de Daniel Chapo. Seguem-se discursos oficiais, momentos culturais, 21 salvas de canhão e a revista à Guarda de Honra das Forças Armadas de Defesa de Moçambique já protagonizada pelo novo comandante-em-chefe.A vice-presidente da Comissão Interministerial para Grandes Eventos, Eldevina Materula, anunciou comoEstão também presentes três vice-presidentes - de Tanzânia, Maláui e Quénia - os primeiros-ministros de Essuatíni e do Ruanda e pelo menos oito ministros de diversos países,, e o ministro de Estado e chefe da Casa Civil do presidente de Angola, Adão de Almeida.O Brasil é representando pelo embaixador em Maputo e Cabo Verde envia uma mensagem presidencial.

“Reposição da verdade eleitoral”

O candidato presidencial Venâncio Mondlane, regressado na passada quinta-feira a Moçambique, convocou três dias de paralisação e manifestações, a partir do início da destas semana, para contestar a tomada de posse dos deputados e a investidura do novo presidente.Diante dos jornalistas que o aguardavam à chegada a Maputo, propôs-se desde logo "quebrar a narrativa" de estar "ausente por vontade própria" e denunciou o que descreveu como "genocídio silencioso"., acusou.

Desde outubro que manifestantes pró-Mondlane reclamam nas ruas a “reposição da verdade eleitoral”. As manifestações e os confrontos com a polícia fizeram já pelo menos 300 mortos e mais de 600 feridos a tiro, de acordo com organizações da sociedade civil.Segundo o Conselho Constitucional, Venâncio Mondlane reuniu 24 por cento dos votos na eleição para a Presidência da República.

