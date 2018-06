Segurança Interna dos EUA acena com plano para devolver crianças a famílias

O Presidente dos Estados Unidos assinou na semana passada uma ordem executiva para suspender a prática de separar as famílias.

Porém, através do Twitter, Donald Trump pronunciou-se novamente sobre o assunto e disse que continuaria a apostar na política de “tolerância zero”, apesar da ordem executiva.



“Não podemos permitir que estas pessoas invadam o nosso país”, escreveu na rede social.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents...