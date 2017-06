Seis países árabes cortam relações diplomáticas com o Qatar

RTP 05 Jun, 2017, 08:41 / atualizado em 05 Jun, 2017, 11:18 | Mundo

A elevada tensão entre o Qatar e alguns dos aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico não tem precedentes e deve-se ao alegado apoio de Doha a grupos terroristas, incluindo o Estado Islâmico e a Al Qaeda, uma acusação que o país nega.





A Arábia Saudita informou através da agência noticiosa SPA que encerrou fronteiras e o contacto por todos os meios com a pequena península, acusando os responsáveis de colaborar igualmente com forças iranianas.





Riade foi a primeira a anunciar o corte de relações diplomáticas com Doha, ao início do dia, sendo depois seguida dos vários aliados no Golfo Pérsico. Na Líbia, o "governo" sediado na cidade de Bayda, na zona oriental do país, à revelia do poder exercido em Tripoli, também anunciou o corte de relações com o Qatar.







Para a Arábia Saudita, o corte de relações pretende "proteger o país dos perigos do terrorismo e extremismo".









"O Estado do Qatar tem sido alvo de uma campanha de mentiras que atingiram um ponto de fabricação completa. Esta campanha revela o plano oculto de enfraquecer o Estado do Qatar", pode ler-se no comunicado do Governo,

Voos cancelados

Já os Emirados Árabes Unidos reduzem o prazo a 48 horas. Abu Dhabi acusa o país de "ajudar, financiar e abraçar o terrorismo, o extremismo e organizações sectárias" e anunciou a suspensão de todos os voos da Ethiad, a transportadora aérea dos EAU, com partida e destino a Doha, após a madrugada de terça-feira.



As companhias Emirates, flydubai e Saudia também já anunciaram a suspensão de voos com origem e destino do Qatar. Em resposta, a Qatar Airways também já anunciou a suspensão de todos os voos para a Arábia Saudita.





Também o Bahrein anunciou o corte de relações com o Qatar por interferências na "segurança e estabilidade" do pequeno país insular, bem como pela "intromissão" em assuntos de cariz interno.





A coligação árabe - liderada pela Arábia Saudita - que combate os rebeldes houthis no Iémen desde o início do conflito, em março de 2015, também anunciou que vai expulsar o Qatar da aliança militar por "práticas que fortalecem o terrorismo".







Tensão no Golfo

O corte diplomático sem predecentes acontece num contexto de tensão crescente entre os países do Golfo Pérsico. Há duas semanas, os quatro países da região bloquearam o acesso a vários sites de notícias do país, incluindo a Al Jazeera, sediada em Doha.



Na origem da polémica esteve um ataque hacker à Qatar News Agency que levou à publicação de alegadas críticas à política externa dos Estados Unidos pelo emir do Qatar, o sheik Tamim bin Hamad al-Thani.



As notícias difundidas pela agência atribuiam ao sheik do Qatar várias críticas ao isolamento regional do Irão e de Israel, e à necessidade de contextualizar o Hamas e o Hezbollah como "movimentos de resistência".



Segundo as informações falsas, o responsável teria também criticado Donald Trump por altura da visita à Arábia Saudita, sugerindo que o líder norte-americano não permaneceria por muito mais tempo no poder.



No Twitter, propagou-se a notícia que o ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar teria anunciado a retirada de vários embaixadores de países árabes, uma informação também plantada por hackers e depois difundida pela Sky News Arabia e a Al Arabiya, dois canais predominantes na Arábia Saudita, que continuaram a emitir as notícias falsas mesmo depois dos esclarecimentos.



Na sequência deste incidente, o Governo do Qatar lançou uma investigação sobre o ataque, que não foi reinvindicado por nenhum país ou organização, mas o conflito diplomático com Riade acabou por se adensar, resultando no corte de relações esta segunda-feira.



