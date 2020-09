"Será que serei Presidente daqui a dez anos?". Trump brinca sobre permanência no poder

Numa conferência de imprensa esta semana, o líder da Casa Branca. Agora, num comício na cidade de Atlanta, Trump brincou sobre as acusações de que já foi alvo., começou por questionar à plateia, alertando de seguida que era melhor não brincar com o assunto, caso contrário arriscar-se-ia a ouvir:“Sabem, não podemos brincar, porque (…) às vezes dizemos algo sarcástico com uma cara séria e [os meios de comunicação social] cortam a imagem antes de nós aparecermos a rir para que as pessoas pensem que eu estava a falar a sério e que quero mais 12 anos”, esclareceu imediatamente.Na quinta-feira, em conferência de imprensa, Donald Trump foi questionado sobre se aceitaria os resultados das eleições de 3 de novembro num cenário de vitória de Joe Biden. “Bem, teremos de ver o que acontece. Vocês sabem isso”, respondeu aos jornalistas.“Temos vindo a reclamar muito por causa da votação.”, disse, referindo-se à votação por correspondência que é já prática comum em alguns Estados norte-americanos e que este ano, devido à pandemia de Covid-19, deverá ser adotada na generalidade dos EUA.referiu, assumindo a vitória nas presidenciais.“Essas votações estão fora de controlo e os democratas sabem disso melhor do que ninguém. Acho que essa eleição vai acabar no Supremo Tribunal Federal”, acrescentou.

Oposição à votação por correspondência

Esta não foi a primeira vez que o Presidente se opôs publicamente à votação por correspondência. Nos últimos meses foram diversas as ocasiões em que aproveitou pararecebendo por isso críticas da oposição, de legisladores e até do ex-presidente Barack Obama.“Enquanto estamos aqui sentados, os que estão no poder estão a fazer as jogadas mais ousadas para desencorajarem o povo de votar”, lamentou Obama num discurso proferido em julho.A própria rede social Twitter – um dos canais de comunicação de eleição de Trump – viu-se forçada em maio a contrariar as declarações do Presidente, depois de este ter lançado umno qual diziaEm resposta, o Twitter classificou as afirmações de Trump de “infundadas” e “falsas” e colocou no rodapé da publicação um símbolo de alerta para a verificação de factos.OS boletins de voto postais, que são distribuídos e devolvidos por correio, serão utilizados nas próximas eleições para evitar a deslocação física das pessoas e a propagação do novo coronavírus no país, que é