Sérvia excluída no primeiro dia de corredores de viagem com Reino Unido

"O Governo confirma hoje que as chegadas da Sérvia para a Inglaterra não estão isentas da obrigação de se autoisolar na chegada. Portanto, removemos a Sérvia desta lista para avisar os viajantes com a maior antecedência possível", informou o ministério dos Transportes.

Esta decisão segue-se à emissão esta madrugada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico de um conselho contra qualquer viagem desnecessária à Sérvia devido ao risco de infeção com o novo coronavírus.

O Presidente Aleksandar Vucic anunciou no início da semana a necessidade de novas medidas de confinamento devido a uma intensificação do surto da pandemia do novo coronavírus no país, motivando protestos e confrontos violentos com a polícia na capital Belgrado.

Em consequência, as autoridades sérvias declararam uma situação de emergência na quinta-feira e proibiram os ajuntamentos com mais de dez pessoas na capital Belgrado e foi ordenada a redução do horário de comércio em espaços fechados, como cafés, centros comerciais ou lojas.

"O sistema de saúde em Belgrado está à beira da rutura", admitiu a primeira-ministra sérvia, Ana Brnabic, que acrescentou: "É por isso que não podemos entender o que se passou na última noite e na noite anterior".

Na quinta-feira o Ministério da Saúde revelou a morte de 11 pessoas nas últimas 24 horas na Sérvia e confirmou 266 novos casos da covid-19.

Estes dados elevaram para 17.342 os casos confirmados, incluindo 352 mortos, desde o início da pandemia na Sérvia, que registou um recolher obrigatório dos mais rigorosos em toda a Europa, até uma reabertura quase total no início de maio.

A partir de hoje, 75 países e territórios, como Itália, Grécia, França e Alemanha, estão isentos de cumprir quarentena no Reino Unido, mas Portugal também foi excluído da lista devido a um aumento recente do número de casos de infeção com covid-19, sobretudo na área de Lisboa.

Na Escócia, a lista anunciada pelo governo autónomo na quarta-feira já tinha excluído a Sérvia e também deixou de fora a Espanha.

Uma reavaliação da lista de países com "corredores de viagem" será feita até 27 de julho, disse o ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps.