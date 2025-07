Sindicato dos Jornalistas condena agressão cobarde e inadmíssivel a Waldir Araújo da RTP

"Este ato cobarde e inadmissível não pode ficar impune e os seus responsáveis devem ser encontrados e levados à justiça", acrescentou o SJ, que recordou também que "este tipo de ataques na Guiné-Bissau se têm repetido e merecem ser cabalmente investigados".

No texto, o SJ manifestou "total solidariedade a Waldir Araújo" e disse acreditar "que a RTP tudo fará na defesa dos seus profissionais".

O jornalista foi alvo, no domingo, de agressão física e injúrias e ainda de subtração de alguns pertences pessoais, por pessoas desconhecidas no centro de Bissau, as quais, disse, acusaram a RTP de "denegrir a imagem da Guiné-Bissau no exterior".

A agressão já foi condenada por várias entidades, que exigiram uma investigação urgente e a responsabilização dos autores e expressaram solidariedade com Waldir Araújo, casos de Direções de Informação da RTP, Conselho de Redação da RTP, Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social (Sinjotecs) da Guiné-Bissau e Liga Guineense dos Direitos Humanos.