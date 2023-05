"Sinto-me perdido". Cientista Yoshua Bengio junta-se às vozes que alertam para riscos da IA

Em entrevista à BBC , o professor e cientista canadiano Yoshua Bengio, especialista em Inteligência Artificial, disse sentir-se “perdido” em relação ao seu trabalho e admitiu que teria priorizado a segurança em detrimento da utilidade se tivesse percebido o ritmo vertiginoso a que a IA evoluiria.Bengio é o segundo dos chamados três “padrinhos” da IA a expressar preocupação em relação à evolução da IA e aos riscos que pode representar para a Humanidade.O seu nome, bem como o de Geoffrey Hinton, conhecido como o segundo “padrinho” da IA, são os primeiros a aparecer entre as dezenas de nomes de especialistas que assinaram uma declaração onde alertam que a Inteligência Artificial pode levar à extinção da Humanidade e que este risco deve ser a prioridade global.

Hinton demitiu-se recentemente da Google e admitiu estar arrependido de algum do trabalho que desenvolveu no processo de criação e evolução dos assistentes virtuais.

Bengio também aderiu aos apelos para a regulamentação da IA e defendeu, na entrevista à BBC, que os militares não devem ter acesso aos poderes da IA.“Os governos precisam de monitorizar o que estão a fazer, precisam de ser capazes de auditá-los e isso é apenas o mínimo que fazemos para qualquer outro setor, como a construção de aviões, carros ou produtos farmacêuticos”, disse Bengio."Também precisamos que as pessoas que estão próximas a esses sistemas tenham uma espécie de certificação. Precisamos de formação ética. Cientistas da computação geralmente não têm isso", afirmou.

Alertas são “exagerados”?

Super-human AI is nowhere near the top of the list of existential risks.

In large part because it doesn't exist yet.



Until we have a basic design for even dog-level AI (let alone human level), discussing how to make it safe is premature. https://t.co/ClkZxfofV9