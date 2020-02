Síria. Estados Unidos e Turquia instam Rússia a travar apoio a Assad

Em comunicado divulgado pela Casa Branca, o vice-secretário de imprensa norte-americano, Judd Deere, afirmou que Donald Trump – num telefonema com o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan – referiu

“Trump expressou ontem a sua preocupação com a violência em Idlib, na Síria, e agradeceu a Erdogan pelos esforços da Turquia para impedir uma catástrofe humanitária”, declarou Deere, citado pelo Al Jazeera.





O Governo turco afirma estar empenhado em terminar com a “agressão do regime sírio”, tentando poupar a“A Turquia não vai aceitar uma nova onda de migração”, afirmou o Presidente turco, referindo que o seu país já recebeu mais de 3,6 milhões de refugiados sírios.A Turquia tem 12 postos de observação em Idlib – resultado do acordo de 2018 entre Ancara e Moscovo – com o objetivo de impedir uma ofensiva do Governo. Contudo, as forças de Bashar al-Assad avançaram de forma independente.

Quatro postos turcos estão cercados pelas forças sírias. Ancara ameaçou atacar Damasco se não se retirarem até ao final deste mês.

O ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlut Cavusoglu, declarou queSegundo a Al Jazeera, uma delegação turca irá seguir para Moscovo esta segunda-feira, depois de as autoridades russas terem visitado Ancara no passado fim de semana – sem terem chegado a qualquer acordo concreto.Na segunda-feira, as Forças Armadas sírias comunicaram que as suas tropas tinham recuperado o controlo dos territórios no noroeste do país “em tempo recorde” e garantiram que vão continuar a perseguir grupos armados “onde quer que eles estejam”.Estes avanços vão permitir a existência de “uma estrada importante que vai atravessar o território rebelde” e vão facilitar o movimento entre o norte e o sul da Síria. De acordo com a Shaam Network – uma plataforma de comunicação da oposição – os progressos das Forças Armadas expulsaram os rebeldes daquela área.

As últimas ocorrências levaram a várias celebrações noturnas, com os moradores a dançarem e a erguerem bandeiras.



Os resultados obtidos pelas forças do Presidente sírio Bashar al-Assad, assentaram no apoio do poder aéreo russo, que ajudou a intensificar o ataque à província de Idlib.No telefonema que fez a Erdogan, o Presidente dos Estados Unidos também falou sobre a interferência estrangeira na Líbia, afirmando que esta iria apenas servir para “piorar a situação”.Desde 2011, a guerra na Síria já matou mais de 380 mil pessoas.