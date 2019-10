Síria. EUA abandonam base militar e bombardeiam-na em seguida

Uma importante base militar norte-americana e francesa foi bombardeada pela força aérea dos EUA depois de ter sido evacuada. Fontes do Pentágono explicaram o procedimento como precaução para evitar que a base caísse em "mãos estranhas", referindo-se às tropas sírias que em parte estão a preencher o vazio deixado pela retirada norte-americana.

A base fora instalada na antiga fábrica de cimento Lafarge, em Kharab 'Ashaq, próximo de Kobani, e era utilizada conjuntamente por forças norte-americanas e francsesas. Ontem, quarta feira, a base foi evacuada no âmbito das ordens dadas pelo presidente Donald Trump.

Carla Babb, porta-voz do Pentágono, explicou no Twitter que o bombardeamento se destinava a impedir a utilização do centro de operações por "forças exteriores". Na verdade, porém, as forças "exteriores" seriam o exército sírio, que está a avançar para as posições deixadas pelos EUA. Também as forças turcas, que igualmente avançam no terreno, podem ter sido vistas como potenciais ocupantes da base.



#BREAKING US official tells me US forces conducted air strike targeting Lafarge factory near Kobani to prevent the coalition operation center from being utilized by outside forces #Syria #Turkey No coalition personnel were there & coalition equipment had departed