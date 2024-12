Síria. Primeiro-ministro entrega poder a Governo de Salvação rebelde

O líder dos rebeldes sírios,anunciou o movimento que derrubou o Presidente Bashar al-Assad.Al-Jolani - que passou a usar o seu verdadeiro nome, Ahmad al-Chareh - conversou com al-Jalali "para coordenar uma transição de poder garantindo a prestação de serviços" à população síria, afirmaram os rebeldes, num comunicado acompanhado de um breve vídeo da conversa.

O partido Baas, do presidente deposto, afirmou entretanto que apoia a fase de transição.

Mohammed al-Jalali confirmara à Al Arabiya TV que, um organismo até agora responsável pela administração do território onde os rebeldes se entrincheiravam até há 12 dias, em Idlib, província do nordeste do país.A televisão Al Jazeera indicou queaté à ofensiva relâmpago de 12 dias que levou ao derrube do regime de Assad.A nomeação terá sido confirmada por fontes rebeldes de Idlib, sem notificação oficial imediata, mas al-Bashir participou da reunião entre al-Jolani e al-Jalali.O ex-primeiro-ministro advertiu contudo que a transferência de funções irá demorar vários dias.

Bancos reabrem terça-feira

Fontes próximas das conversações referiram à agência Reuters que um dos principais comandantes dos rebeldes, Ahmed al-Sharaa, aliás Abu Mohammed al-Golani, se reuniu durante a noite com al-Jalali e com o vice-presidente Faisal Mekdad, para preparar as reuniões com al-Jolani.

Depois de uma noite de recolher obrigatório, em Damasco, apesar das lojas permanecerem encerradas, as ruas encheram-se segunda-feira de residentes pacíficos.





Espera-se que os bancos reabram já esta terça-feira e foi pedido a outros funcionários que regressem aos seus postos de trabalho.

O Ministério do Interior, que administrava as forças de segurança, foi saqueado e está a ser vigiado por combatentes rebeldes para manter a ordem.O avanço da aliança de milícias armadas lideradas pelo grupo HayatTahrir al-Sham (HTS), ex-afiliado na Al-Qaeda, e o derrube de 50 anos de governo dos Assad, pai e filho, podem significar uma viragem crucial nos destinos do Médio Oriente.Pôs já fim a uma guerra iniciada em 2011, durante a Primavera Árabe, que custou a vida a centenas de milhares de pessoas e que provocou uma das maiores crises de refugiados da História, muitos dos quais começam agora a regressar a casa, apesar das múltiplas incertezas quanto ao futuro do país.O Centro tem sido sancionado e alvo de ataques pelas suas ligações à produção de armas químicas sob Bashar al-Assad.

Desde domingo que Israel intensificou os seus ataques contra alvos militares sírios, tendo atingido cerca de uma centena em menos de 24 horas.





