Sismo de 7.0 na Califórnia provoca alerta de tsunami

Não houve registo de danos, mas as autoridades admitem que a população "está em perigo". O sismo de magnitude 7.0 levou à ativação de alerta tsunami na região norte da Califórnia e sul do Oregon.



Um sismo de magnitude 7.0 abalou o norte do estado da Califórnia esta tarde, o que desencadeou um alerta de Tsunami na região. Seguiu-se uma réplica de magnitude 5.8, de acordo com o Serviço Geofísico dos Estados Unidos da América, mas as autoridades locais não receberam nenhum registo de dano, cita a imprensa norte-americana.



Os residentes da região afetada receberam um comunicado de emergência, que avisa para a possibilidade de "uma série de ondas poderosas e correntes fortes podem impactar as zonas de costa". "Estás em perigo", lê-se ainda no aviso, aconselhando a população a deslocar-se para terrenos elevados e afastar-se da costa até receber indicações das autoridades.