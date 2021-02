Só dois por cento dos macaenses pediu para ser vacinado

Dos cerca de 683 mil habitantes, até esta segunda-feira apenas há a registar 15 mil inscrições para a vacina, adiantou aos jornalistas o coordenador do plano de vacinação.



O número foi considerado satisfatório por Tai Wa Ho, que sublinhou aos jornalistas que as autoridades vão continuar a apostar na divulgação e sensibilização.



A população pode escolher entre as vacinas da Sinopharm, BioNtech e AstraZeneca.



O responsável acrescentou que a Sinopharm é a vacina com maior procura, sendo para já a única disponível. As autoridades preveem que a vacina da BioNtech chegue ao território no final deste mês ou no início de março, e a da AstraZeneca a partir de junho.



Para esta segunda-feira está prevista a vacinação de 2.500 pessoas, após ter sido vacinado um grupo prioritário de 3.700 pessoas.



A administração da vacina está a ser realizada em 12 centros de saúde e no Centro Hospitalar Conde de São Januário.



Macau, que mantém fortes restrições fronteiriças, não registou qualquer morte entre os 48 casos detetados desde o início da pandemia de covid-19. As autoridades não identificaram também qualquer surto local ou casos entre o pessoal da linha da frente.