Soldados juntam-se a manifestantes da Geração Z em Madagáscar

Os protestos, começaram devido à escassez de água e electricidade, mas intensificaram-se desde então, representando o maior desafio ao governo do Presidente Andry Rajoelina desde a sua reeleição em 2023.





Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram militares do CAPSAT a exortar os seus companheiros a "apoiar o povo".

Até agora, pelo menos 22 pessoas foram mortas e 100 ficaram feridas nos protestos, segundo as Nações Unidas.





O Governo malgaxe contestou os números, com Rajoelina a afirmar esta semana que 12 pessoas foram mortas nos protestos.





com agências

Este sábado, algumas tropas de uma unidade do exército que ajudou Rajoelina a tomar o poder num golpe de 2009,, noticiaram os meios de comunicação locais.A unidade de elite CAPSAT, que desempenhou um papel fundamental na ascensão de Rajoelina, fez um raro apelo público à solidariedade com os manifestantes que exigiam a sua demissão.Os líderes militares, incluindo o Chefe do Estado-Maior e um alto funcionário do Ministério das Forças Armadas, instaram as tropas a envolverem-se em discussões e diálogos.Um vídeo transmitido pelos meios de comunicação locais mostrou queO Chefe do Estado-Maior do Exército, General Jocelyn Rakotoson, fez posteriormente uma declaração transmitida pelos meios de comunicação locais instando os cidadãos a "ajudarem as forças de segurança a restaurar a ordem através do diálogo".Pediu ainda aos líderes religiosos que "mediassem a situação que atualmente se está a desenrolar no país".Na semana passada, Rajoelina demitiu o seu gabinete e nomeou um novo primeiro-ministro.