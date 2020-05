Space X. Sucesso na primeira missão privada e tripulada ao espaço

, enquanto sobrevoava uma área de fronteira entre a Mongólia e China.





A bordo, os astronautas da agência espacial norte-americana, Doug Hurley e Bob Behnken. Ambos entraram na EEI três horas depois da acoplagem, ao fim de 22 horas de viagem, desde Cabo Canaveral, na Florida.









O êxito da missão marca o regresso dos Estados Unidos ao Espaço, sem necessitar dos foguetões russos Soyuz, que têm garantido as ligações com a EEI nos últimos anos. É também um marco histórico, já que este foi o primeiro voo tripulado privado ao espaço.

A primeira tentativa de lançamento do Falcon 9 e da Dragon II, marcada para quarta-feira, foi interrompida menos de 17 minutos antes da partida, e cancelada, devido ao mau tempo.





A Space X, fundada pelo multimilionário Elon Musk, construiu o foguete reutilizável Falcon 9, que levantou sábado, às 12h22 GMT, do Centro Espacial Kennedy, levando consigo a cápsula Dragon II e a tripulação da NASA.







O conjunto foi lançado do mesmo local usado pelo último voo do space shuttle da NASA, pilotado por Doug Hurley, em 2011.



Pouco antes da partida, Hurley parafraseou o famoso comentário do astronauta Alan Shepard, o primeiro americano enviado ao espaço, em 1961. "Space X, estamos prontos para o lançamento. Vamos acender esta vela", disse.

Minutos depois do primeiro impulso, o primeiro andar do Falcon separou-se e regressou sem problemas a uma plataforma no Atlântico. Momentos depois, foi a vez da segunda parte do foguetão se separar da cápsula, seguindo esta a caminho da Estação Espacial.

A viagem durou 19 horas.

Trump, Marte, armas e reação russa

A partida foi testemunhada pelo Presidente Donald Trump, ao lado de Elon Musk, do vice-presidente Mike Pence, do secretário para o Comércio, Wilbur Ross, a secretaria para a Educação, Betty DeVos, o congressista da Florida, Matt Gaetz e o senador Rick Scott.



"É incrível, o poder, a tecnologia", comentou Trump. "Foi algo maravilhoso de assistir". O Presidente norte-americano considerou o lançamento também como um progresso no objetivo de levar seres humanos até Marte e não se ficou por aqui.











Washington terá em breve "as maiores armas algumas vez imaginadas na história", declarou.







Moscovo já antes tinha manifestado preocupação com a possibilidade de armas espaciais norte-americanas.





Já Vladimir Ustimenko, porta-voz da Roscosmos, a base russa que tem garantido as viagens ao espaço apesar de uma longa série de escândalos e de acusações de corrupção, criticou a "histeria" do Presidente dos EUA.







"A histeria levantada após o lançamento bem sucedido da capsula Crew Dragon é difícil de entender", escreveu na rede Twitter, depois de citar Trump.



"O que sucedeu já devia ter acontecido há muito. Agora, já não são apenas os russos a voar até à EEI, mas também os americanos. Bem, isso é maravilhoso", acrescentou.

Regresso ao espaço

Para o diretor da NASA, o retomar dos lançamentos de astronautas norte-americanos a bordo de foguetões norte-americanos e a partir de solo norte-americano é a prioridade da agência.



"Estou a suspirar de alívio, mas também vos digo que não vou celebrar até Bob e Doug estarem de novo em casa em segurança", afirmou Jim Bridenstein.



Para Musk, o lançamento é mais um marco na aposta em foguetões reutilizáveis, que deverão tornar as idas ao espaço mais baratas e mais frequentes.







Esta foi a primeira vez que veículos espaciais, desenvolvidos comercialmente e propriedade de uma empresa privada, em vez da NASA, colocaram americanos em órbita.



A ultima vez que a NASA levou astronautas ao espaço num veículo inteiramente novo foi há 40 anos, no início do programa space shutlle.



Os dois astronautas da NASA, Hurley, de 53 anos, e Benhken, de 49, estão ambos sob contrato com a Space X, a empresa de Musk, e deverão permanecer na EEI durante algumas semanas, em apoio à tripulação do laboratório orbital.



A Boeing Co está também a produzir o seu próprio veículo espacial, o CST-100 Starliner, em competição com a Space X, o qual deverá transportar os primeiros astronautas pela primeira vez no próximo ano.



A NASA atribuiu oito mil milhões de dólares à Space X e à Boeing em conjunto para o desenvolvimento dos respetivos foguetões.