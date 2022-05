Starbucks junta-se às empresas que incluem aborto no seguro de saúde

Os funcionários e os seus dependentes que beneficiarem do seguro de saúde da Starbucks vão poder, caso tenham de, refere a empresa em comunicado A Starbucks sublinha estar “comprometida em garantir”aos seus funcionários, “independentemente de onde vivem e daquilo em que acreditam”., escreveu aos funcionários Sara Kelly, vice-presidente da cadeia americana de café e responsável pelos recursos humanos.Há duas semanas, o siteavançou que o Supremo Tribunal se preparava paraDe acordo com o documento obtido e citado pelo, o Supremo Tribunal considera que, tendo para o efeito reunido o apoio da maioria dos juízes., enquanto apenas três são considerados liberais.A Starbucks é conhecida por defendercomo o casamento entre pessoas do mesmo sexo, empregar refugiados e promover os direitos de pessoas transgénero.Por exemplo, o seguro de saúde da empresa inclui cirurgia de redefinição de género desde 2012 e, desde 2018, outros procedimentos relacionados com a afirmação de género, como o transplante capilar ou a redução de mama.Com, mais deAlém da cadeia de cafés, Amazon, Apple, Microsoft e Levi Strauss também fizeram saber que iriam reembolsar o pagamento das despesas de viagem de funcionários para Estados com leis de aborto menos restritivas do que as daquele em que residem. Esta última escreveu no seu site que os líderes das empresas “têm de fazer-se ouvir e agir para proteger a saúde e bem-estar dos funcionários”. A Goldman e a JP Morgan consideram implementar uma medida idêntica.Contudo, aA empresa de média e conteúdos para o público infanto-juvenil chegou a sofrerdo Estado da Flórida HB 1557, conhecida como “Não diga gay”, que impõe restrições ao ensino em sala de matérias relacionadas com “orientação sexual ou de identidade de género”.Após a empresa ter revelado publicamente estar contra a lei, em Abril, os republicanos no Senado daquele Estado aprovaram a dissolução do “Reedy Creek Improvement District”, que desde 1967 permitia que o parque temático tivesse autoridade e responsabilidade equiparada à de um governo do condado, bem como um regime tributário especial.Uma pesquisa recente da Morning Consult sugeriu que a maioria dos eleitores dos EUA é a favor de as empresas tomarem uma posição sobre o aborto.