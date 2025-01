Suspenso cessar-fogo em Gaza até que Hamas apresente lista de reféns a libertar

Em declarações aos `media` locais, o porta-voz do exército israelita, Daniel Hagari, disse que o Hamas ainda não deu a Israel os nomes dos três reféns e que as forças armadas vão continuar a atacar a Faixa de Gaza até terem essa lista.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, avisou, uma hora antes da entrada em vigor do cessar-fogo, que o grupo islamita palestiniano ainda não tinha dado os três nomes, pelo que a trégua não seria por enquanto concretizada.

O Hamas, por seu lado, manifestou-se hoje comprometido com o acordo de cessar-fogo, referindo que o atraso na sua entada em vigor deve-se a "razões técnicas no terreno", sem fornecer mais detalhes.

No âmbito do acordo, o grupo deveria entregar no sábado, antes das 16:00 horas locais (14:00 em Lisboa), os nomes dos três reféns israelitas que seriam libertados no primeiro dia de trégua.

A primeira fase do cessar-fogo, repartida por seis semanas, prevê a cessação das hostilidades e a libertação de reféns detidos em Gaza em troca de prisioneiros palestinianos detidos por Israel.

Anunciado na quarta-feira pelos mediadores, o acordo visa, segundo o primeiro-ministro do Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, conduzir a prazo a "um fim definitivo da guerra", desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas palestiniano contra Israel em 07 de outubro de 2023, durante o qual os reféns foram raptados.