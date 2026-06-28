Teerão insiste que tem controlo sobre Estreito de Ormuz nos próximos 30 dias de negociações

Segundo avança a Europa Press, Abbas Araqchi fez estas declarações à chegada ao Iraque, onde vai passar o dia em visita oficial, no meio de novos confrontos com os EUA envolvendo ataques aéreos e após um acordo entre o Líbano e Israel que foi rejeitado pelo Hezbollah, partido paramilitar libanês e aliado estratégico de Teerão, que acredita que o acordo contraria o documento assinado pelo Irão e pelos EUA.

"Infelizmente, a entidade sionista continua os seus ataques aéreos no Líbano. Os Estados Unidos devem cumprir a sua responsabilidade, obrigar Israel a cessar os seus ataques e a retirar-se das áreas que ocupa no Líbano, pois esta é a primeira cláusula do memorando", apontou.

O primeiro ponto do documento não só exige a suspensão dos bombardeamentos israelitas, como obriga as partes a encontrar uma solução para a retirada de Israel do país.

O acordo assinado na sexta-feira entre o Líbano e Israel, no entanto, apenas menciona uma "retirada gradual" condicionada à verificação do desarmamento do Hezbollah, algo que o grupo armado não tem intenção de fazer, entendendo ser uma manobra israelita para deixar o país indefeso.

Araqchi alertou ainda os EUA que "o estreito de Ormuz permanecerá sob total supervisão e gestão do Irão durante os próximos 30 dias e, assim que todos os obstáculos forem removidos, a capacidade total da via navegável será restaurada".

A responsabilidade pelo estreito, acrescentou, cabe à República Islâmica do Irão.

"Nenhuma outra parte ou Estado está envolvido. Isto é perfeitamente claro no memorando de entendimento, e qualquer intervenção ou ação unilateral só irá piorar a situação e atrasar a reabertura do estreito", vincou.