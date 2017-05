Temer não se demite mas avançam os protestos

Mário Aleixo - RTP 19 Mai, 2017, 06:28 / atualizado em 19 Mai, 2017, 06:29 | Mundo

Quem já se demitiu foi o ministro da Cultura Roberto Freire, líder do Partido Popular Socialista e um dos apoiantes do governo de Temer.



Freire disse esperar que o presidente renunciasse depois das notas de suspeitas de incentivar ao pagamento de subornos.



Protestos contra o presidente do Brasil, Michel Temer, decorreram quinta-feira à noite em diversas cidades do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba, Salvador, Fortaleza e Porto Alegre.



Os brasileiros estão nas ruas a pedir a destituição de Temer, que foi gravado por empresários da JBS, grande produtora de carnes do Brasil, a concordar com um alegado pagamento de subornos ao ex-deputado Eduardo Cunha, condenado por envolvimento nos esquemas de corrupção na Petrobras.



Depois de Dilma Roussef destituída da presidência por alegados crimes fiscais também o sucessor Michel Temer corre o risco de perder o mandato.