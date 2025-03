"Tempo das ilusões acabou". Von der Leyen insiste no rearmamento da Europa

"Precisamos de um aumento muito rápido das capacidades de defesa europeias e precisamos de o fazer já. Precisamos de um aumento muito rápido das capacidades de defesa europeias e precisamos de o fazer já", afirmou ao Parlamento Europeu Ursula von der Leyen.





A presidente da Comissão Europeia congratulou-se com o consenso entre os países da UE sobre a necessidade de reforçar as capacidades de defesa do bloco alcançado na última cimeira da UE sobre a defesa, na semana passada. Em Bruxelas, os líderes europeus deram luz verde ao plano da Comissão para "rearmar a Europa", que prevê a mobilização de cerca de 800 mil milhões de euros em quatro anos, incluindo 150 mil milhões de empéstimo da UE aos Estados-membros.





Numa referência ao questionamento do compromisso da Administração norte-americana com a Europa e, em particular com a Ucrânia, Ursula von der Leyen considerou que “a ordem de segurança europeia foi abalada e muitas das nossas ilusões desfeitas”.





a dirigente europeia afirmou que "chegou o momento de criar uma defesa comum" e de "assumir uma maior responsabilidade pela sua própria defesa". Também o presidente do Conselho Europeu, António Costa, advertiu esta terça-feira para a "enorme pressão" sobre o multilateralismo e a União Europeia. Paulo Dentinho e Rui Manuel Silva | Correspondentes da RTP em Bruxelas Face à mudança de contexto,. Também o presidente do Conselho Europeu, António Costa, advertiu esta terça-feira para a "enorme pressão" sobre o multilateralismo e a União Europeia.





"As tensões geopolíticas aumentaram nas últimas semanas, o multilateralismo está sob enorme pressão, assim como as regras sobre as quais estava construída a ordem internacional", disse António Costa, prometendo que os líderes europeus "continuarão a trabalhar no sentido de construir a nossa capacidade de dissuasão para reforçar a segurança do nosso continente".







A próxima cimeira da UE está agendada para a próxima semana em Bruxelas. Deverão então ser discutidas as propostas concretas da Comissão Europeia para "rearmar a Europa".