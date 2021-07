Tendência mundial. Há cada vez mais jovens com Covid-19 e nos hospitais

Nos Estados Unidos, profissionais de saúde por todo o país têm alertado para o aumento de casos e internamentos entre os mais jovens, que em muitos casos chegam mesmo a ser admitidos nos cuidados intensivos.De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), a taxa de vacinação entre os mais jovens é menor em comparação com os norte-americanos mais velhos. Os dados da agência demonstram que menos de metade da população norte-americana com idade entre os 18 e os 39 anos está totalmente vacinada. A percentagem é ainda menor entre as crianças dos 12 aos 18 anos, que receberam autorização para vacinação em maio.

A 7 de julho, pouco mais de seis milhões de crianças foram totalmente vacinadas nos EUA. Isso representa 36 por cento dos jovens de 16 e 17 anos e 24 por cento das crianças entre os 12 e os 15 anos.

