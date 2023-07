"Testamentos". Quando o martírio é a melhor opção para adolescentes palestinianos

Tais mensagens eram tradicionalmente deixadas por combatentes de grupos armados, como o Hamas e a Jihad Islâmica, antes de partirem para um ataque e na expetativa da morte.

Mas muitos dos adolescentes que deixam uma última mensagem aos pais e amigos, na eventualidade de virem a morrer por atirar pedras aos veículos militares, não pertencem a qualquer grupo nem professam qualquer ideologia. Move-os somente a vontade de lutar contra os israelitas.

Jalal Abukhater, um escritor palestiniano baseado em Jerusalém e na Cisjordânia, costuma ir aos funerais dos jovens abatidos a tiro, para mostrar respeito.

"Não é que eles queiram morrer", explica Abukhater, "mas sentem que não têm nada para oferecer pela Palestina exceto o seu martírio". "Pensam que só atirar pedras aos jipes é um ato de enorme bravura".



A falta de perspetivas de futuro alimenta a audácia.

Raja Abdulrahim e Hiba Yazbek, jornalistas do sublinharam num artigo recente baseado em testemunhos recolhidos em Dheisheh , quecom as tropas de Israel a conduzirempraticamente todos os dias e a bloquear continuamente estradas com postos de controlo.