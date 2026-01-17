Mundo
"Tirem as mãos da Gronelândia". Milhares de pessoas em protesto em Copenhaga contra Trump
Milhares de manifestantes reuniram-se na capital dinamarquesa, este sábado, em protesto contra as ambições territoriais de Donald Trump, que continua a manifestar intenção de anexar a Gronelândia.
Apesar do céu cinzento e enevoado que cobre a cidade de Copenhaga, foram milhares as pessoas que saíram à rua em protesto, com bandeiras da Gronelândia e da Dinamarca. Os manifestantes juntaram-se na Praça da Prefeitura e gritaram em gronelandês a nome da “Gronelândia”: "Kalaallit Nunaat!".
“Estamos a protestar contra as declarações e ambições norte-americanas de anexar a Gronelândia. Exigimos respeito pelo Reino da Dinamarca e pelo direito da Gronelândia à autodeterminação. Esperamos poder mostrar que muitos de nós apoiamos a Gronelândia”, disse Camilla Siezing, presidente da Associação Inuit, num comunicado.
Entre os cartazes e as frases de protesto lia-se em alguns “Tirem a América daqui”, brincando com o slogna MAGA – lia-se “Make America Go Away” – e “Os EUA já têm gelo demais”.
Estão previstas mais manifestações para este sábado na Dinamarca, em cidades como Aarhus, Aalborg e Odense, promovidas por organizações gronelandesas.
