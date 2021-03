Tóquio apela a Pequim para não efetuar testes anais a cidadãos japoneses

O pedido do governo nipónico surge após notícias de que o pessoal diplomático dos Estados Unidos na China se tinha queixado de ter sido sujeito a estes testes intrusivos, algo que Pequim negou., que conseguiu conter a pandemia dentro das suas fronteiras,O Japão, no entanto, enviou um pedido oficial à China através da sua embaixada em Pequim, pedindo que os seus nacionais fossem dispensados dos testes, depois de os expatriados japoneses terem expressado "profundo sofrimento psicológico" após os testes, disse o porta-voz do governo nipónico, Katsunobu Kato."Nesta fase, não recebemos qualquer resposta a dizer que vão mudar. Vamos continuar a apelar", acrescentou, observando que não tinha informações sobre a utilização deste método fora da China., disse um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, quando questionado sobre o assunto.No mês passado, os meios de comunicação social nos Estados Unidos informaram que funcionários do Departamento de Estado norte-americano se tinham queixado de tais testes, mas Pequim desmentiu que tivesse feito essa exigência.

No entanto, Pequim admitiu que uma utilização de testes retais seria difícil, porque "não é prática".