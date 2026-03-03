Três instalações da Amazon no Golfo Pérsico fora de serviço devido a ataques

"Nos Emirados Árabes Unidos [EAU], duas das nossas instalações foram atacadas diretamente, enquanto no Bahrein, um ataque com drones nas proximidades de uma das nossas instalações causou danos físicos à nossa infraestrutura", indicou a Amazon Web Services (AWS), numa série de alertas aos clientes na região, de acordo com a emissora norte-americana CNBC.

A AWS associou os ataques ao "conflito atual no Médio Oriente", após a guerra iniciada no sábado pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão, na sequência da qual o país persa lançou uma onda de ataques contra alvos norte-americanos no Golfo Pérsico.

Os ataques às instalações da norte-americana Amazon "causaram danos estruturais, interromperam o fornecimento de energia elétrica" às infraestruturas da empresa "e, em alguns casos, exigiram atividades de extinção que causaram danos adicionais por água", acrescentou a AWS.

Os incidentes ocorreram no domingo, quando a empresa indicou apenas que alguns objetos tinham atingido um centro de dados nos EAU e causado um incêndio, sem confirmar que se tratava de um drone.

A empresa avisou os utilizadores no Médio Oriente que vai demorar a restabelecer os serviços "dada a natureza dos danos" e recomendou que "fizessem uma cópia de segurança dos seus dados" e considerassem migrá-los para serviços na nuvem noutras regiões do mundo.

O serviço na nuvem da empresa liderada por Jeff Bezos - um aliado do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - alertou que "o ambiente operacional no Médio Oriente" continuará imprevisível por um tempo.

Tanto a Amazon como outras empresas tecnológicas norte-americanas, entre elas a Microsoft e a Nvidia, aumentaram recentemente os investimentos nos Emirados Árabes Unidos, que se posicionaram como fundamentais na computação de inteligência artificial necessária para sustentar serviços como o ChatGPT.