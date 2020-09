Trump admite ter desvalorizado a Covid-19 mesmo sabendo que era "altamente mortífera"

Numa série de entrevistas com o jornalista Bob Woodward,

“Este vírus é mortal”, disse o presidente dos EUA ao jornalista a 7 de fevereiro, apesar de nos meses seguintes sempre ter desvalorizado a Covid-19, assegurando que o vírus “iria desaparecer” e tudo iria “correr bem”.







No livro intitulado “Rage”, ao qual a CNN teve acesso, Woodward publicou as entrevistas com Donald Trump e descreve-o como um presidente que traiu a confiança da população e as suas responsabilidades mais fundamentais.“Apenas respiramos o ar e é assim que ele se transmite”, disse Trump ao jornalista. “Por isso é um vírus muito complicado, é muito delicado”, acrescentou. No entanto, a imagem que Trump deixava transparecer para o público era muito diferente.A 22 de janeiro, questionado pela CNBC sobre se a pandemia era motivo de preocupações, Trump respondeu: “Não, de forma alguma. Temos tudo sob controlo. Vai correr tudo bem”. Mais tarde, a 10 de fevereiro, o presidente norte-americano previa que em abril, “quando ficar um pouco mais quente, [o vírus] desaparece milagrosamente” e a 26 do mesmo mês, ao comentar sobre os primeiros casos de infeção registados no país, Trump afirmou: “Em breve estaremos com apenas cinco pessoas. E poderemos estar com apenas uma ou duas pessoas nos próximos dias. Então, tivemos muita sorte”.

Trump justificou ao jornalista que “sempre quis minimizar a gravidade” da situação. “Ainda gosto de minimizar, porque não quero instalar o pânico”, acrescentou o presidente numa entrevista a 19 de março, mesmo depois de ter declarado emergência nacional dias antes devido à pandemia.





Só em meados de março, depois de ter declarado estado de emergência, Trump admitiu publicamente que sempre achou “que era uma pandemia muito antes de ser chamada de pandemia”. No entanto, a falta de tomada de medidas para combater o vírus, desde o aumento da capacidade de testagem, à distribuição de equipamentos de proteção aos profissionais de saúde e ao uso obrigatório de máscara, conduziu os EUA ao primeiro lugar da lista de países mais afetados pela pandemia, com mais de 180 mil mortos e seis milhões de infetados.



Especialistas acreditam que ao invés de “minimizar a gravidade”, Trump tivesse agido antecipadamente ao decretar um confinamento rigoroso e apelar ao uso de máscaras e cumprimento das normas de higiene, milhares de vidas norte-americanas poderiam ter sido salvas.



“O vírus não tem nada a ver comigo”

No livro – a ser lançado a 15 de setembro –, o jornalista Woodward revela ainda novos detalhes sobre os alertas que Trump recebeu e que, na maioria das vezes, ignorou.



A 28 de janeiro, o conselheiro de segurança nacional, Robert O’Brien, já alertava Trump que o SARS-CoV-2 seria “a maior ameaça à segurança nacional” da sua presidência. No entanto, Trump continuava a desvalorizar publicamente o risco da Covid-19.



Em maio, Woodward questionou o presidente norte-americano se se lembrava deste mesmo aviso do seu conselheiro. “Não, não me lembro”, respondeu Trump.



Mesmo ignorando todos os alertas sobre os perigos de infeção pela Covid-19, Trump não deixou de assumir todo o crédito relativamente ao combate à pandemia no país, destacando sempre o seu “excelente trabalho”.



Na sua última entrevista em finais de julho, Trump voltava a colocar as responsabilidades pela pandemia na China. “O vírus não tem nada a ver comigo”, disse Trump ao jornalista. “Não é culpa minha. A China deixou o maldito vírus sair”, sublinhou





(em atualização)