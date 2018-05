Trump e Kim Jong-un reúnem-se a 12 de junho em Singapura

RTP10 Mai, 2018, 15:44 / atualizado em 10 Mai, 2018, 16:48 | Mundo

É a primeira cimeira de sempre entre os líderes dos Estados Unidos e a Coreia do Norte. A data e o local do encontro foram revelados esta quinta-feira pelo Presidente norte-americano através do Twitter.







"O tão aguardado encontro entre mim e Kim Jong-un vai acontecer em Singapura no dia 12 de junho. Ambos vamos tentar que seja um momento muito especial para a paz mundial", escreveu Donald Trump.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de maio de 2018

Em destaque neste encontro estará a discussão sobre o arsenal de armas nucleares e a desnuclearizaçãoda Coreia do Norte, foco de tensões entre Washington e Pyongyang.







O anúncio de Donald Trump acontece poucas horas após a chegada aos Estados Unidos de três cidadãos norte-americanos libertados pela Coreia do Norte.







A libertação dos três reféns norte-americanos foi anunciada na quarta-feira, depois da visita do secretário de Estado Mike Pompeo à Coreia do Norte, que terá servido também para definir a data e o local do encontro entre os dois líderes.





Singapura era um dos locais possíveis para acolher a reunião entre Donald Trump e Kim Jong-un. A Zona Desmilitarizada da Coreia do Norte (DMZ) e a Mongólia eram outras hipóteses em cima da mesa.









BBC assinala que Singapura tem sido palco de grandes decisões e encontros diplomáticos nos últimos anos, desde logo em 2015, quando a cidade-Estado acolheu as primeiras conversações entre líderes da China e Taiwan, naquele que foi primeiro encontro entre os dois países em discórdia há mais de 60 anos.





Localizada no Sudoeste Asiático na esquina da Península malaia, Singapura mantém uma relação próxima com os Estados Unidos ao mesmo tempo que mantém relações diplomáticas com a Coreia do Norte. No entanto, em novembro de 2017, Singapura suspendeu todo o comércio que tinha com Pyongyang na sequência de novas sanções internacionais aplicadas àquele país.