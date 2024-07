Trump e Netanyahu procuram os caminhos da paz no Médio Oriente

O encontro acontece à margem da visita oficial de Netanyahu a Washington, que ficou marcada, entre outros momentos, por um discurso no Congresso dos Estados Unidos, na quarta-feira, e por uma reunião na Casa Branca com o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris, na quinta-feira, num momento em que as relações entre Israel e a administração democrata norte-americana estão relativamente tensas.



Ao anunciar o encontro com o líder israelita, Trump fez questão de destacar a boa relação que manteve e ainda mantém com Netanyahu.



“Durante o meu primeiro mandato, desfrutámos da paz e da estabilidade na região (...) e vamos voltar a desfrutá-la”, afirmou.



Palavras que Netanyahu retribuiu durante o discurso no Congresso.



“Gostaria de agradecer ao presidente Trump por tudo o que fez por Israel”, disse o líder israelita, ao mesmo tempo que classificou como “desprezível” a recente tentativa de assassinato do candidato republicano às presidenciais norte-americanas de novembro.



A viagem de Netanyahu a Washington tem como pano de fundo a pressão exercida pelo seu aliado norte-americano para que seja concluído um acordo de cessar-fogo com o Hamas na Faixa de Gaza, após mais de nove meses do início da guerra desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento islamita palestiniano a Israel, a 7 de outubro de 2023.