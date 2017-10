Trump recusa acusação de insensibilidade com morte de militar

Jorge Almeida - RTP18 Out, 2017, 17:34 / atualizado em 18 Out, 2017, 17:40 | Mundo

Mais uma vez, o Presidente dos Estados Unidos utilizou a sua conta no Twitter para se defender de acusações políticas. Donald Trump escreveu que as afirmações da senadora democrata Frederica Wilson foram totalmente fabricadas e que tem provas disso.



Democrat Congresswoman totally fabricated what I said to the wife of a soldier who died in action (and I have proof). Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de outubro de 2017

Sgt. La David Johnson is a hero. @realDonaldTrump does not possess the character, empathy or grace to be president of the United States. — Rep Frederica Wilson (@RepWilson) 18 de outubro de 2017

Telefonemas para famílias enlutadas

Em causa está um telefonema que o Presidente fez para a viúva de um dos quatros soldados dos EUA mortos numa emboscada no Níger a 4 de outubro.Segundo Myeshia Johnson, Trump mostrou uma grande insensibilidade ao alegadamente ter proferido a frase: “Ele sabia no que se ia meter”.A senadora Wilson afirmou que o Presidente demostra uma “perturbação cerebral” e acrescentou: “Todos sabemos que quem vai para a guerra pode não voltar, mas não se vai lembrar isso a uma viúva em lágrimas".Segundo Frederica Wilson, a viúva do sargento La David Johnson está à espera do terceiro filho do casal e ficou chocada com as palavras do Presidente.A polémica sobre os telefonemas para familiares de militares que perderam a vida em combate teve um novo episódio na segunda-feira, quando um jornalista perguntou a Donald Trump se já tinha telefonado para as famílias dos quatro militares emboscados por combatentes do autoproclamado Estado Islâmico no Níger.O presidente respondeu que tinha enviado cartas aos familiares e que tencionava ligar-lhes. Só que acendeu o rastilho quando salientou que presidentes anteriores não tinham feito o mesmo.Deu como exemplo que Barack Obama não o fez quando o filho do general John Kelly (atual secretário de Segurança Interna) foi morto no Afeganistão em 2010. “No que diz respeito a outros presidentes, eu não sei, poderia perguntar ao general Kelly. Ele recebeu uma chamada de Obama? Eu não sei qual era a política de Obama”, referiu Trump.Esta não é a primeira vez que o Presidente Trump se envolve em polémicas com veteranos de guerra.Quando foi candidato presidencial afirmou que não considerava o senador John McCain um herói de guerra, por ter sido capturado no Vietname. “Não gosto de falhados. Ele é um herói de guerra porque foi capturado e eu não gosto de pessoas que se deixam apanhar”.Ainda durante a campanha eleitoral também se envolveu numa discussão com a família do capitão Humayun Khan, morto em combate no Iraque em 2004 quando tentava salvar os seus soldados.