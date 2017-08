Trump: "Todas as opções em cima da mesa"

Alexandre Brito - RTP 29 Ago, 2017, 14:18 / atualizado em 29 Ago, 2017, 14:20 | Mundo

As palavras de Trump surgem depois de a Coreia do Norte ter disparado um míssil balístico que passou sobre a ilha japonesa de Hokkaido no norte do país. Um claro desafio, o mais sério até ao momento, do regime de Kim Yong-un, numa altura em que norte-americanos e sul-coreanos realizam exercícios militares na região.

Reações internacionais

Donald Trump disse que o mundo ouviu "alto e bom som" a última mensagem da Coreia do Norte. "Este regime tem mostrado o seu desprezo pelos países vizinhos, por todos os membros das Nações Unidas, e por um padrão mínimo de comportamento internacional aceitável"."Ações ameacadoras e que desestabilizam apenas aumentam o isolamento do regime norte-coreano na região e entre todas as nações do mundo", continuou.Uma vez mais, o presidente dos EUA garantiu que "todas as opções estão em cima da mesa"Donald Trump falou e concordou com o primeiro-ministro japonês, logo após o lançamento do míssil, que a Coreia do Norte "representa uma ameaça grave aos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, tal como a vários países do mundo".Os dois reafirmaram a intenção de aumentar a pressão à Coreia do Norte e a trabalhar para que a comunidade internacional reaja no mesmo sentido.O maior aliado da Coreia do Norte, a China, já afirmou, pelo voz da porta-voz dos Negócios Estrangeiros, que a crise aproxima-se de uma "situação crítica". Logo acrescentado que também pode ser um ponto de viragem para a abertura de conversações de paz.Já a Rússia apelou à Coreia do Norte para respeitar as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, afirmou que Moscovo insiste que "os norte-coreanos devem respeitar as resoluções das Nações Unidas".