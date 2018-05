Trump volta a admitir que cimeira com Jong-Un pode cair por terra

RTP22 Mai, 2018, 19:21 / atualizado em 22 Mai, 2018, 19:22 | Mundo

Num encontro em Washington com o homólogo sul-coreano, Donald Trump levantou dúvidas sobre a cimeira com o líder da Coreia do Norte, prevista para 12 de junho em Singapura. E Moon Jae-in pediu que a administração americana não deixasse passar em claro esta oportunidade para se juntar a Kim Jong-un.“Se não acontecer, talvez aconteça mais tarde. Talvez não dê para realizar no próximo dia 12 de junho”.



As declarações do Presidente norte-americano vêm no seguimento da mudança de tom nas conversações entre Coreia do Norte e Estados Unidos. Kim Jong-un tem ameaçado a cimeira entre os dois países, depois de exercícios militares partilhados por forças dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, algo que foi visto como uma provocação.



O regime de Pyongyang também não aceita pressões para que seja realizado um processo de desnuclearização unilateral.



Donald Trump manteve, ainda assim, o essencial da posição da sua Administração sobre o regime norte-coreano, garantindo que este terá um futuro melhor caso proceda à desnuclearização.



Washington explicou que para a cimeira acontecer são precisas condições especiais e que se a Coreia do Norte recusar não haverá encontro.



Antes de se juntar a Donald Trump, o Presidente sul-coreano falou com Mike Pompeo e John Bolton e aconselhou os dois membros da Administração a realizarem os preparativos com Kim Jong-un rapidamente.



“Nós, os sul-coreanos, esperamos muito de vocês. Por favor, tomem conta de nós”. Palavras de Moon Jae-in, de acordo com fontes governamentais da Coreia do Sul. Já um funcionário da administração de Trump revelou que o Presidente tem dúvidas sobre o compromisso norte-americano em relação à desnuclearização.