Trump volta à carga: professores armados seriam "grande dissuasão"

RTP23 Fev, 2018, 07:47 / atualizado em 23 Fev, 2018, 09:17 | Mundo

O Twitter volta a servir de plataforma preferencial de comunicação a partir da Sala Oval. Trump escreveu agora - ainda na sequência das ondas de choque do tiroteio no liceu Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, no Estado da Florida - que armar professores resultaria numa “grande dissuasão”.



“Altamente treinados, adeptos das armas, professores/treinadores solucionariam o problema instantaneamente, antes de a polícia chegar. Grande dissuasão!”, defendeu o Presidente norte-americano, para quem “uma escola livre de armas é um íman para gente má”.





....History shows that a school shooting lasts, on average, 3 minutes. It takes police & first responders approximately 5 to 8 minutes to get to site of crime. Highly trained, gun adept, teachers/coaches would solve the problem instantly, before police arrive. GREAT DETERRENT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de fevereiro de 2018

Esta nova tomada de posição de Donald Trump deverá fazer subir de tom a controvérsia dos últimos dias em torno da resposta à sucessão de incidentes com armas de fogo em estabelecimentos escolares dos Estados Unidos.

Demissão nas forças de segurança





c/ agências

A 14 de fevereiro, Nikolas Cruz, de 19 anos disparou indiscriminadamente no interior da escola Marjory Stoneman Douglas. Morreram 17 pessoas.do Presidente norte-americano foi publicado já depois de o xerife do condado de Broward, Scott Isreal, ter confirmado, durante o tiroteio, que o operacional destacado para o liceu de Parkland não chegou a entrar no complexo para confrontar o atirador.O delegado Scot Peterson apresentou entretanto a demissão, já depois de ter sido punido com suspensão sem vencimento. Uma medida disciplinar tomada com base nas imagens captadas pelas câmaras de videovigilância no local.“Devia entrar, dirigir-se ao assassino e abatê-lo”, afirmou o xerife.Trump começou a defender em público a ideia de professores armados na noite de quarta-feira, durante um encontro com alunos que sobreviveram ao ataque no liceu de Parkland.