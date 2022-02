Truth Social. Rede social de Donald Trump lançada na loja virtual da Apple nos EUA

Mais de um ano depois de ver eliminadas as suas contas nas principais redes sociais, Donald Trump volta agora àquele que era um dos seus veículos preferidos de comunicação durante o mandato na Casa Branca.Em poucas horas,. Alguns utilizadores chegaram mesmo a encontrar dificuldades em criar uma conta na aplicação.“Devido a uma procura massiva, foi colocado na nossa lista de espera”, informava a plataforma.O lançamento oficial surge poucos dias depois de uma versãopara testes da Truth Social ter sido disponibilizada a cerca de 500 pessoas.foi concebida pela nova empresa de tecnologia e comunicações de Donald Trump, a TrumpMedia & Technology Group (TMTG), e, aberta à liberdade de expressão.A rede social permite que os seus utilizadores publiquem("verdades"), tal como o Twitter possibilita a publicação de. Esteticamente, também se assemelha ao Twitter.“Esta semana vamos começar a lançar a aplicação na ‘App Store’ da Apple. Isso vai ser incrível, porque vamos ter imensas pessoas a usarem a plataforma”, disse na estação Fox News o diretor-executivo da TMTG, Devin Nunes.

“O nosso objetivo, e penso que iremos atingi-lo, é até ao final de março estarmos totalmente operacionais, pelo menos nos Estados Unidos”, acrescentou o responsável.

Mais de 85 mil pessoas em lista de espera em três horas



BREAKING: in less than 3 hours, over 85k users are in the queue to join Truth Social pic.twitter.com/azxrGLRoYY