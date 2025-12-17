Tucker Carlson diz que Trump vai declarar guerra à Venezuela 

"Os membros do Congresso foram ontem (terça-feira) informados de que está a caminho uma guerra e que o presidente a anunciará numa declaração à nação esta noite (em Washington)", disse Carlson no seu 'podcast' Judging Freedom. A intervenção de Trump, a menos de um mês de completar o primeiro ano desde o regresso à Casa Branca, será difundida em horário nobre, às 21:00 de Washington (02:00 de quinta-feira em Lisboa).

"Foi um grande ano para o nosso país, e o melhor ainda está para vir", disse Trump na terça-feira, ao anunciar a intervenção numa mensagem na sua rede social, a Truth Social.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que Trump fará um balanço do seu primeiro ano de mandato e apresentará os seus planos para os próximos três anos.

Espera-se ainda que Trump aborde os seus esforços para reduzir o custo de vida, foco de crescentes críticas dos seus próprios apoiantes, que o acusam de se concentrar mais na política externa do que nos assuntos internos.

Alta tensão

Nos meses mais recentes, a Administração Trump mobilizou meios militares de grande envergadura junto à área marítima da Venezuela, sob pretexto de combater o narcotráfico oriundo daquele país.

Cerca de duas dezenas de embarcações de alta velocidade suspeitas de tráfico de droga foram pulverizadas no sul das Caraíbas e no leste do Pacífico, por bombardeamentos dos EUA. Morreram pelo menos 95 tripulantes.

Esta terça-feira, Trump anunciou que os Estados Unidos vão impor um bloqueio "total e completo" a petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela. O presidente norte-americano acusa o regime do presidente venezuelano, Nicolas Maduro, de utilizar o petróleo para "se financiar a si próprio, ao tráfico de droga, ao tráfico humano, a assassinatos e raptos".

"A Venezuela está completamente cercada pela maior armada alguma vez reunida na história da América do Sul. Ela só tende a crescer, e o choque para eles será algo sem precedentes - até que devolvam aos Estados Unidos da América todo o petróleo, terras e outros bens que nos roubaram", frisou Trump.