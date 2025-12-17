Caracas denuncia "ameaça grotesca". Trump ordena bloqueio de petroleiros sancionados

O presidente norte-americano, Donald Trump, ordenou um bloqueio “total e completo” de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela, intensificando a pressão sobre o líder venezuelano, Nicolás Maduro.

Segundo o New York Times, o petroleiro estava carregado com cerca de dois milhões de barris de crude venezuelano.

Os Estados Unidos também reforçaram a presença militar no mar das Caraíbas desde agosto, sob o argumento da luta contra o narcotráfico, enviando para a região em outubro o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford, com cerca de cinco mil militares a bordo e 75 aviões de combate, incluindo caças F-18, com uma escolta de cinco contratorpedeiros.





Vários deputados pediram à administração norte-americana que divulgasse imagens de vídeo que mostram um ataque ocorrido a 2 de setembro, mas o secretário da Defesa, Pete Hegseth, recusou-se a fazê-lo, classificando o vídeo como "ultrassecreto" e alegando que a sua divulgação ao público violaria "uma política de longa data do Departamento de Guerra".

“Ameaça grotesca”

O Governo da Venezuela classificou a ordem de bloqueio de Trump como uma “ameaça grotesca”.

A Venezuela considera que a decisão de Trump viola "o direito internacional, o livre comércio e a livre navegação", o que classificou como "ameaça temerária e grave".

Exportações venezuelanas em queda drástica

Por enquanto, o mercado petrolífero está bem abastecido e há milhões de barris de petróleo em petroleiros na costa da China à espera de descarregar. Se o embargo se mantiver em vigor durante algum tempo, a perda de quase um milhão de barris por dia de fornecimento de crude irá provavelmente elevar os preços do petróleo.





c/ agências

Na semana passada, o Comando Sul dos Estados Unidos, que atacou até agora mais de três dezenas de embarcações e executou 95 tripulantes alegadamente ligados ao narcotráfico nas Caraíbas e no Pacífico oriental, apreendeu em águas internacionais o petroleiro Skipper, que transportava petróleo venezuelano.O Governo venezuelano acusou os EUA de “roubo descarado” e descreveu a apreensão como “um ato de pirataria internacional”, aumentando ainda mais as tensões entre os dois países.“A Venezuela está completamente cercada pela maior armada alguma vez reunida na história da América do Sul”, escreveu Trump na plataforma Truth Social. “Só vai aumentar, e o choque para eles será algo que nunca viram antes… hoje, estou a ordenar um bloqueio total e completo de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela”, acrescentou.Não é claro como é que a administração Trump vai impor o bloqueio contra os navios sancionados, e se vai recorrer à Guarda Costeira para intercetar embarcações, como fez na semana passada.. Na terça-feira, o Pentágono afirmou ter realizado ataques contra três embarcações acusadas de tráfico de droga no Pacífico, matando oito pessoas. Desde 2 de setembro, mais de 20 ataques mataram pelo menos 95 pessoas, a maioria na costa da Venezuela.No final de outubro, o número de soldados norte-americanos no sul das Caraíbas e na base militar dos Estados Unidos em Porto Rico ascendia a 10 mil, metade dos quais a bordo de oito navios.O Governo afirmou ainda que a campanha visa impedir a entrada de drogas nos EUA, mas a chefe de gabinete de Trump, Susie Wiles, pareceu confirmar, numa entrevista à Vanity Fair publicada na terça-feira, que a campanha faz parte de uma estratégia para derrubar Maduro.Wiles disse que Trump "quer continuar a rebentar com barcos até que Maduro se renda"Maduro tinha afirmado antes da publicação de Trump na rede social Truth Social, que “o imperialismo e a direita fascista querem colonizar a Venezuela para se apoderarem das suas riquezas em petróleo, gás, ouro, entre outros minerais. Juramos defender a nossa pátria e, na Venezuela, a paz triunfará”., afirmou o governo venezuelano em comunicado.Caracas acrescenta que a "verdadeira intenção" do presidente norte-americano "sempre foi apropriar-se do petróleo, das terras e dos minerais do país por meio de gigantescas campanhas de mentiras e manipulações", uma acusação que vem a repetir há semanas.“A Venezuela nunca mais voltará a ser colónia de um império ou de qualquer potência estrangeira", afirma o comunicado do Governo venezuelano, que apela ao povo norte-americano e ao mundo para "rejeitarem por todos os meios esta ameaça extravagante".Os exportadores do mercado petrolífero afirmaram que os preços estavam a subir em antecipação de uma possível redução das exportações venezuelanas, embora ainda aguardassem para ver como o bloqueio de Trump seria aplicado e se se estenderia a embarcações não sancionadas.Desde a apreensão do petroleiro Skippe, que, uma situação agravada por um ciberataque que derrubou esta semana os sistemas administrativos da PDVSA, a petrolífera estatal venezuelana.Embora muitos navios que transportam petróleo na Venezuela estejam sob sanções, outros que transportam petróleo bruto do país, proveniente do Irão e da Rússia, não foram sancionados, e algumas empresas, particularmente a americana Chevron, transportam petróleo venezuelano nos seus próprios navios autorizados.