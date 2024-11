Ucrânia abateu 62 dos 145 drones russos lançados durante a noite

A força aérea afirmou que perdeu o rasto de 67e mais 10 deixaram a Ucrânia em direção à Rússia, Moldávia e Bielorrússia.“O inimigo voltou a lançar um ataque maciço à nossa região”, disse o Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia na região de Odesa na sua conta nas redes sociais. “Garagens com carros e propriedades estavam em chamas, edifícios residenciais, lojas foram danificadas”.Oleh Kiper, governador da região na costa do Mar Negro, disse, sem fornecer mais detalhes, que o ataque causou alguns incêndios.Imagens de vídeo publicadas pelos serviços de emergência mostraram os bombeiros a vasculhar no escuro uma pilha de escombros de um edifício e um prédio de apartamentos com janelas rebentadas, enquanto os residentes se reuniam em frente.Os dois países negam ter como alvo os civis na guerra que Moscovo lançou com uma invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, mas desde então milhares de civis morreram, a grande maioria dos quais ucranianos.

Rússia abateu 70 drones que visavam Moscovo



Este é um dos maiores ataques de drones contra a capital russa desde o início da ofensiva na Ucrânia, em 2022. O ataque ocorre numa altura em que a Rússia recebe chefes da diplomacia e altos funcionários de cerca de cinquenta países africanos na cidade de Sochi, no sudoeste do país, para uma conferência ministerial.



Segundo Sobyanin, os drones visaram principalmente os distritos de Ramenskoye e Domodedovo, a sul de Moscovo.



O ataque perturbou as operações nos aeroportos de Domodedovo e Zhukovsky, situados nas zonas afetadas, e os voos foram suspensos, segundo as autoridades aeroportuárias russas.



De acordo com os meios de comunicação social russos, o ataque com drones provocou um incêndio numa aldeia do distrito de Ramenskoye, onde várias casas terão ardido.

Anteriormente, o Ministério da Defesa russo tinha informado que 23 drones tinham sido abatidos sobre o território russo durante a noite: 17 sobre a região de Bryansk, três sobre Rostov, dois sobre Belgorod e um sobre a região de Kursk, parcialmente ocupada pelo exército ucraniano desde agosto passado.



A Rússia relata que abate drones ucranianos sobre o seu território quase diariamente, mas raramente têm como alvo a capital russa.



Em maio de 2023, duas aeronaves foram destruídas perto do Kremlin e, no mesmo ano, a zona comercial da cidade de Moscovo foi alvo de ataques de drones.



A Ucrânia alega que estes ataques são uma resposta aos bombardeamentos russos no seu território.

