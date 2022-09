Ucrânia. Alemanha está pronta para receber desertores russos

"Qualquer um que se oponha corajosamente a Putin e que, assim, se coloque em grande perigo, pode solicitar asilo político na Alemanha", assegurou Nancy Faeser em entrevista ao jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung.





No entanto, a obtenção de asilo político não é automática: são decisões individuais acompanhadas por um controlo de segurança, recordou Nancy Faeser.





Segundo a ministra, ao longo dos últimos meses a Alemanha já recebeu 438 opositores do Kremlin, ameaçados ou acusados pelas autoridades russas, em particular jornalistas.



Anscheinend verlassen viele Russen ihre Heimat: Wer Putins Weg hasst und die liberale Demokratie liebt, ist uns in Deutschland herzlich willkommen. #Teilmobilmachung — Marco Buschmann (@MarcoBuschmann) September 21, 2022

Também o ministro alemão da Justiça, Marco Buschmann, escreveu no Twitter quesão bem-vindos.Desde quarta-feira, quando Putin anunciou a mobilização parcial de militares reservistas,, com muitos deles já esgotados por esta altura.O preço dos voos de Moscovo para Istambul ou para o Dubai aumentou em poucos minutos e chegou a alcançar os 9.200 euros para um voo só de ida em classe económica.Muitos terão tido receio de que Putin mandasse fechar as fronteiras ou que decidisse enviar civis de idade mais avançada para a guerra, além dos reservistas.A ofensiva militar lançada pela Rússia na Ucrânia- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,4 milhões para os países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.