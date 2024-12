Ucrânia destruiu 32 drones russos num ataque noturno

drones foram “perdidos” provavelmente como resultado de interferência eletrónica, segundo as forças ucranianas que acrescentaram que o ataque visou principalmente partes do norte e centro da Ucrânia.



Os ataques russos voltaram a visar a capital ucraniana, Kiev. No entanto, segundo o administrador militar Serhiy Popko, “não foram registados feridos depois de os destroços terem caído sobre um bairro da cidade”.

Pelo menos nove pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na sequência de novos ataques aéreos lançados pelas Forças Armadas russas em várias províncias ucranianas.



Os ataques desta noite deixaram quatro mortos e 24 feridos, sete deles graves, na região do Dnieper, segundo o seu governador, Serhi Lisak, segundo o qual o "terror russo" lançou artilharia pesada sobre a cidade de Chervonogrigorivsk, em Nikopol.



Em Kherson registaram-se três mortes e sete feridos, depois de o exército russo ter lançado ataques na noite passada contra pelo menos 14 cidades, segundo o governador da província, Oleksandr Prokudin.



Nas últimas horas, mais duas pessoas morreram e mais quatro ficaram feridas em Donetsk, uma das regiões mais atingidas pela guerra e onde já foram registadas 2.887 vítimas mortais, sem contar as de Mariupol e Volnovakha.



