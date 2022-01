Ucrânia. Rússia diz que EUA e NATO falharam na resposta às "principais preocupações"

Os EUA cumpriram o prazo de resposta às exigências da Rússia no dossier Ucrânia e enviaram, na quarta-feira, um documento escrito a Moscovo onde apresentam propostas para resolver a crise em Kiev.“Com base no que os nossos colegas disseram ontem, (…) não podemos dizer que as nossas opiniões tenham sido levadas em consideração ou que foi demonstrada uma disposição para levar as nossas preocupações em consideração”, disse o porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov."Mas não nos vamos apressar com as nossas avaliações", afirmou.

O chefe da diplomacia da Rússia disse que a resposta de Washington “dá esperança para o início de uma conversa séria”, mas apenas sobre questões secundárias e não sobre as fundamentais.

Lagrov afirmou que o presidente russo Vladimir Putin irá, agora, avaliar a resposta de Blinken, mas deixou claro que a Rússia “não se apressará a fazer avaliações”, afirmando que “levará tempo” a analisar uma resposta.

NATO diz ter cinco mil militares a postos

Em dezembro, Moscovo enviou a Washington uma a lista de propostas que incluía, entre outras exigências, o não alargamento da NATO à Ucrânia e à Geórgia, assim como a retirada das forças e armamentos dos países do leste europeu que aderiram à aliança após o fim da Guerra Fria.

Nas últimas semanas, a Rússia tem vindo a acomodar um grande número de tropas na fronteira com a Ucrânia – algo que os países ocidentais veem como uma preparação para uma eventual invasão, apesar de a Rússia negar.

Blinken disse que a resposta dos EUA deixou os seus "princípios fundamentais" claros, incluindo a soberania da Ucrânia e o seu direito de escolher fazer parte de alianças como a NATO."Não deve haver dúvidas sobre a nossa seriedade quando se trata de diplomacia, e estamos a agir com igual foco e força para reforçar as defesas da Ucrânia e preparar uma resposta rápida e coesa a novas acometidas russas", disse o secretário de Estado norte-americano."Resta à Rússia decidir como responder", acrescentou Blinken. "Estamos prontos de qualquer das formas", rematou.