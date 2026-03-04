UE não vê efeito imediato do conflito na segurança do abastecimento de gás

Cerca das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,30% para 606,25 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Madrid recuavam 0,10%, 0,06% e 0,63%, enquanto as de Frankfurt e Milão se valorizavam 0,32% e 0,21%.

A bolsa de Lisboa subia, com o principal índice, o PSI, a avançar 0,13% para 8.890,69 pontos.

Na Ásia, o principal índice da bolsa de Tóquio, o Nikkei, desceu hoje 3,61%, encadeando a terceira sessão consecutiva em baixa devido à escalada do conflito no Médio Oriente e o impacto nos preços da energia.

O índice de referência da bolsa de Xangai caiu 0,98%, o da de Shenzhen perdeu 0,75% e o Hang Seng, de Hong Kong, cedia 2,02% pouco antes do final da sessão.

A China rejeitou hoje que o comércio seja empregado como arma ou como ferramenta de pressão política, depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter ameaçado na terça-feira cortar as relações comerciais com Espanha pela sua postura perante a guerra do Irão.

Wall Street terminou na terça-feira com quedas próximas a 1% nos principais indicadores, depois de uma sessão marcada pela volatilidade.

Os futuros dos indicadores de Wall Street apontam para leves quedas, de 0,35% para o Nasdaq e 0,17% para o Dow Jones.

Na agenda macroeconómica do dia, destaca-se a publicação dos índices de gestores de compra do setor de serviços e os PMI do setor de serviços na zona euro, nas principais economias, o Reino Unido e os EUA.

Os metais preciosos apreciam-se moderadamente, com a onça de ouro a avançar 0,90% e a da prata 1,90%.

O preço da onça de ouro, historicamente considerado um ativo de refúgio em tempos de incerteza, estava hoje a avançar, com a onça a ser negociada a 5.163,41 dólares, depois de ter terminado num novo máximo de sempre, de 5.417,21 dólares, em 28 de janeiro.

A onça da prata também estava a valorizar-se para 84,8543 dólares, depois de ter subido até ao máximo de sempre de 116,6974 dólares em 28 de janeiro.

No mercado de matérias-primas, o Brent, o petróleo bruto de referência na Europa, para entrega em maio, avança 2,68% para 83,51 dólares, enquanto o West Texas Intermediate (WIT), de referência nos EUA, sobe 2,51% para 76,46 dólares.

No mercado de dívida, os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha avançavam para 2,765%, contra 2,751% na terça-feira.

A bitcoin sobe 2%, mas mantém-se abaixo de 70.000 dólares, em 69.406,7 dólares.

O euro descia para 1,1600 dólares no mercado de câmbios de Frankfurt, contra 1,1613 dólares na terça-feira e 1,1980 dólares em 27 de janeiro, um novo máximo desde junho de 2021.