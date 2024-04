UE pondera expandir as sanções contra o Irão após ataque a Israel

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia estiveram reunidos, esta terça-feira, para analisar a situação no Médio Oriente, após o ataque que o Irão lançou no passado sábado contra Israel. O chefe da diplomacia portuguesa, Paulo Rangel, participou por videoconferência nesta reunião extraordinária, tal como outros ministros.“Vou enviar ao Serviço de Ação Externa o pedido para iniciar os trabalhos necessários relacionados com estas sanções”, anunciou.O alto representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança alertou que até hoje não há evidências de que Teerão esteja a fornecer mísseis a Moscovo, mas as sanções podem "incluir já essa possibilidade".Borrell anunciou que alguns Estados-membros pediram também que fosse aplicado um regime de sanções contra aqueles que fornecem ao Irão os componentes utilizados para o fabrico e produção de veículos não pilotados. “Isto já existe, foi aprovado pelo Conselho Europeu em julho de 2023”, explicou.

Em julho de 2023, a União Europeia adotou medidas restritivas devido ao apoio militar do Irão à guerra da Rússia contra a Ucrânia, incluindo a imposição de uma proibição à exportação da UE para o Irão de componentes utilizados no fabrico de drones.

Alguns dos 27 pediram também sanções contra a Guarda Revolucionária do Irão, mas Borrell explicou que para se avançar com esta medida, “é preciso ter uma decisão tomada por uma autoridade nacional relacionada com o caso de atividades terroristas em que esta Guarda Revolucionária esteja envolvida”. “Não é o caso nesta altura”, acrescentou."Precisamos de nos afastar do abismo (...), a região não precisa disso, o mundo não precisa disso, as pessoas em Gaza não precisam disso, o sofrimento delas só vai continuar a aumentar", advertiu o chefe da diplomacia europeia.

EUA preparam-se para aplicar novas sanções



Os EUA também já anunciaram que “não hesitarão” em reforçar as sanções contra o Irão e esperam mesmo anunciá-las “nos próximos dias”.“Espero que tomemos sanções adicionais contra o Irão nos próximos dias”, acrescentou, salientando que “as ações do Irão ameaçam a estabilidade da região e poderão ter repercussões económicas”.Israel apelou à comunidade internacional para decretar sanções ao Irão e considerar a Guarda Revolucionária Islâmica como organização terrorista.Telavive já prometeu que vai responder ao ataque iraniano de sábado, no qual foram lançados mais de 300 mísseis e drones. O Irão, por sua vez, advertiu que a mais pequena ação” de Israel contra “os interesses do Irão” provocará “uma resposta severa do seu país”.

c/agências